Cijene u lancima popisivala “specijalizirana firma”. Filipović otkrio cijenu

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Minsitar gospodarstva Davor Filipović komentirao je uoči energetske konferencije u Rijeci cijene energenata te Vladinu aplikaciju Kretanje cijena na kojoj je od danas 10 trgovačkih lanaca

Cijene energenata na svjetskom tržištu padaju već neko vrijeme, a Filipović kaže da bi volio reći da će se ti trendovi nastaviti trendovi te da se energetska kriza privodi kraju.

Milun o rastu kamata: Građani mogu biti mirni još neko vrijeme Obaraju se rekordi: Jaja, šunka, meso, riba – sve je skuplje 30 posto

“No dok god traje brutalna ruska agensija ne možemo govoriti da nema krize i da neće više biti poremaćaj to se tiče eneretike, i cijena goriva i plina i eleketrične energije. No dobro je da su se cijene stabilizirale. Kada govorimo o plinu, nakon što smo na europskoj razini donijeli odluku o ograničenju maksimalne cijene plina, od onda su krenule prema dolje. Jučer je bila oko 40 eura po megavatsatu, a projekcije su da će biti od 40 do 50 tijekom cijele godine. Sve se može promijeniti, ali sada je situacija zadovoljavajuća”, rekao je Filipović.

“Idući tjedan sjetno pojeftinjenje dizela”

Kada su u pitanju naftni derivati ministar je najavio da od sljedećeg možemo očekivati osjetno pojeftinjenje diezela. Još se ne zna što će biti s benzinom – ili će ostati ista cijena ili će biti lagani pad, rekao je.

Podsjetio de da je Vlada kroz dva paketa mjere ograničila cijene električne nergije te tako pomogla i građanima i gospodarstvenicima.

“Kad usporedite Zagreb s drugim europskim metropolama samo u je Budimpešti niža cijena električne energije. Nastavit ćemo tako dalje štititi građane i poduzetnike”, rekao je Filipović.

Od danas će na vladinoj aplikaciji Kretanje cijena biti sedam novih trgovačkih lanac. Uz Tommy, Konzum i KTC koji od početka šalju cijene, Vlada je odlučila sama popisati cijene u u drugim lancima.

“Nije se ništa promijenilo, od početka imamo tri lanca – Tommy, Konzum i KTC koji su se izuzetno ponijeli prema svim hrvatskim građanima jer su dostavili zatražene cijene za oko 350 proizvoda. Druge lance smo još jednom ovaj tjedan pozvali da se dobrovoljno priključe inicijativi no nisu to napravili. Mi smo te cijene popisali i građani od danas imaju na aplikaciji 10 lanaca i moći će donositi informirane odluke o kupovini i odlučiti kome dati povjerenje. Za popisivanje smo angažirali tvrtku koja se specijalizirano time bavi i ona će to obavljati dok god bude potrebe za aplikacijom. Trošak je ispod 200.000 kuna ispod godinu dana”, rekao je Filipović. Dodao je da je aplikacija do sada posjećena 440.000 puta.

“Ako je netko nezavisan i ako se nekoga ne može pritiskati, onda sam to ja”

Zatražen je da komentira i otkriće N1 o Barbari Dorić, jednoj od troje hrvatskih menadžera u Upravi Ine koje je smijenila Vlada RH nakon otkrića pljačke teške milijardu kuna, a koja postaje direktorica investicija i specijalnih projekata u Fortenova grupi.

“Nema to veze sa mnom. Fortenova je privatna kompanija i to morate njih pitati. Kakav je vaš odnos s Pavaom Vujnovcem, pritišće li vas? Ne pritišće me nitko. I prije stupanja na funkciju, imao sam posao. Izvanredni sam profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i ako je netko nezavisan i ako se na nekoga ne može vršiti pritisak, onda sam to ja”, odgovorio je Filipović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.