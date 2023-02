Fižulić o prilici za zaradu: Da ste umjesto naših kupili mađarske obveznice…

Podijeli :

N1

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić gostovao je u Novom danu gdje je komentirao izdavanje narodnih obveznica.

Fižulić napominje kako smo prije 15-ak godina imali i narodne obveznice kada je bio IPO dionica HT-a.

“I neki su tu dobro zaradili. država se sada mogla jeftinije zadužiti i na vanjskim tržištima i to su napravili jer Vlada Andreja Plenkovića to vidi kao dobar PR potez i moći će reći evo mi smo prva vlada koja je to učinila”, rekao je.

Ekonomist: Čisto matematički, ne vidim razloga za navalu na narodne obveznice Treba li kupiti narodne obveznice? Evo što kaže poznati matematičar

“Građani će to i učiniti jer su svjesni da uz ovu inflaciju gube, a ovo je mogućnost da zaštite svoj novac. I zato su jučer upisali 150 milijuna eura obveznica jer to je novac koji im ionako stoji u banci i sada će biti djelomično zaštićen od same inflacije”, dodao je.

“To je vrlo konzervativno ulaganje i bolje je nego da taj novac držite u bilo kakvoj banci. Kada Vlada kaže da će time potaknuti tržište kapitala to nije istina jer to se obveznicama ne može. da su to htjeli mogli su izdati obveznicu na 10 ili 15 godina. Ova obveznica ima jedan prinos kao i obveznice koje imaju godišnje dospijeće od 2 ili 3 godine”, rekao je Fižulić.

“Uzmimo primjer Mađarske koja ima prinos od čak 13 posto što je potaklo i ojačalo mađarsku forintu. Da su svi ovi koji su jučer kupili obveznice prije tri mjeseca kupili mađarske obveznice do sada bi zaradili više nego što će na ovoj u sljedeće dvije godine. Naravno, to je konzervativno ulaganje ali nosi neki rizik u vidu valutnog rizika i konverzije na koji se mora platit postotak”, napomenuo je.

Poskupljenja u Hrvatskoj

Što se tiče rasta cijena kaže kako je jučer kupovao deterdžent u domaćem trgovačkom lancu.

Ako zarađujete ovoliko novca u Njemačkoj smatraju vas bogatima

“Pogledao sam na stranici ministarstva, ali na žalost ona se pokazala besmislena jer je cijena u tom drogerijskom lancu je bila 35 niža nego akcijska cijena u dva lance koji su bili na toj stranici. To je rezultat kada se država hoće baviti nečim što joj nije posao. Ako postoji tržišna utakmica, ja ću sam naći način da pronađem najpovoljniju ponudu”, dodao je.

Kaže da je problem što je hrvatska inflacija 3-4 posto veća od prosjeka u eurozoni. “Dok god je tako mi ćemo imati problema i pad kupovne moći, a time i pad standarda velike većine građana”, upozorio je Fižulić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

VIDEO Šire se zastrašujuće snimke za vrijeme potresa jačine 7,2 po Richteru Gradonačelnik Pule zabranio turbofolk: Želim čuvati europski identitet grada Jedna rečenica je vratila hrvatske posvojitelje u pritvor u Zambiji