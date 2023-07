FOTO Sloveniju pogodilo snažno nevrijeme s tučom, prelilo se u Međimurje

Podijeli :

Jure Zauneker/Vestnik.si

Nevrijeme je u noći sa srijede na četvrtak poharalo Sloveniju. Jak vjetar rušio je stabla, a na mjestima je padala tuča. Centru za izvanredne događaje prijavljena su čak 362 incidenta. Agencija Republike Slovenije za okoliš izdala je narančasto upozorenje jer se nevrijeme može lokalno ponoviti, praćeno jačim udarima vjetra, pljuskovima i tučom.

Snažno nevrijeme haralo je uglavnom sjevernim dijelom zemlje, a ponegdje je padala i tuča. Fronta je prešla zemlju od sjeverozapada prema sjeveroistoku. Jak vjetar nanio je štetu brojnim gradovima, od Maribora do Čakovca.

Udari vjetra, koji su pratili prolazak dvaju olujnih sustava diljem zemlje, bili su vrlo jaki. I u nizinama je na mnogim mjestima puhao vjetar brzinom većom od 70 kilometara na sat. Najjači udari u nizinama izmjereni su u Zračnoj luci Jožeta Pučnika u Ljubljani te u Murskoj Soboti na postaji Rakičan, čak 103 km/h.

Informativni centar obrađivao je ukupno 362 događaja, najviše na području Murske Sobote, Maribora, Celja, Kranja i Slovenj Gradca. U 6 sati na terenu je bilo 157 vatrogasnih jedinica koje su, među ostalim, uklanjale srušena stabla, a oštećeno je i nekoliko krovova.

Tuča je, među ostalim, padala u Kranju, Bilju kod Nove Gorice, kao i u Velenju i Svetoj Ani u Slovenskim goricama, a potom je stigla u Međimurje.

Iz Pomurja javljaju o nevremenu kakvog pamte. Portal Vestnik javlja da je nekoliko cesta u Pomurju neprohodno, među njima i središte Murske Sobote. Najgore je bilo u mjestima uz rijeku Muru. Uništeno je više krovova, srušena su stabla, a oštećena je i infrastruktura, priopćili su iz PU Murska Sobota.

Radio Slovenija javlja da je stablo palo na vozilo jedne kamping obitelji na području Bohinja. Dvije osobe su ozlijeđene.

Nestanak struje i neprohodne ceste

Prema posljednjim podacima Prometno-informativnog centra za državne ceste, zbog posljedica nevremena potpuno su zatvorene državne ceste u Koruškoj, i to Dravograd-Bukovje-Trbonje, Radlje ob Dravi-Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec-Pungart i Kotlje-Slovenj Gradec.

Na području Elektre Maribor oko 4.30 sati bez struje je zbog jakog vjetra ostalo 50.000 kupaca. Bez struje su u 7.20 sati bila još 41.000 kućanstva. Sličnih problema ima i na području koje pokriva Elektro Celje. U 7.30 sati bez struje su bila 5.364 kupca sa šireg područja Celja, Logarske doline i Koruške.

Kupci se mole za razumijevanje jer im je sigurnost zaposlenika na prvom mjestu prilikom otklanjanja kvarova, te s uređajima trebaju rukovati s odgovarajućim oprezom, a upozoravaju da su pod naponom.

Narančasto upozorenje za oluje

I danas će diljem zemlje biti moguća lokalna nevremena. Tijekom dana pljuskovi i nevrijeme postupno će se proširiti na cijelu Sloveniju, a Agencija za okoliš RS (Arso) izdala je narančasto upozorenje. Proglašeno je i narančasto upozorenje za južni dio zemlje zbog toplinskog stresa.

Najniže jutarnje temperature bit će od 16 do 22 Celzijeva stupnja, najviše dnevne od 23 do 28, a na jugoistoku i Primorskoj do 32 stupnja.

