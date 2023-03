Fred Matić o moliteljima s Trga: Što se nisu prijetili ’91., a ne sada ženama

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Europarlamentarac Fred Matić, razgovarao je u Strasbourgu s Ninom Kljenak te se, među ostalim, dotaknuo je tema iz nacionalne politike.

Matić je u skupini europarlamentaraca koji se bore za ženska reproduktivna prava koja se najviše narušavaju u Poljskoj.

“Mi s lijevog centra i ljevice smo imali prosvjedni skup podrške ženi koja je stradala od poljskog sustava. Poljska i Mađarska su neželjena djeca EU i ja bi ih odmah izbacio. Ali s druge strane, nevjerojatni su, povlače veliki novac. Dakle lovu hoće, ali zapadne vrijednosti neće”, rekao je.

“Ja se plašim kada se nabrajaju najgori u EU to su Poljska, Mađarska, a treće ne bi ni spominjao”, dodao je Matić aludirajući na Hrvatsku.

“Mic po mic nas vuku prema Poljskoj gdje su žene na korak od marama preko glave” Matić: Da se mene pita te bih dvije zemlje odmah izbacio iz EU

Spomenuvši Poljsku, dotaknuo se i muškaraca koji svake prve subote u mjesecu kleče na glavnom zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića mole za čednost u odijevanju žena.

“Tako je to počelo u Poljskoj. Ako se radi o glavnom zagrebačkom trgu onda je to politički aktivizam. Oni dobiju za to sendvič i vodu kao i šatoraši prije koju godinu. Mi se moramo boriti protiv toga i kad god sam u Zagrebu bit ću tamo”, rekao je Matić.

“Kada pogledam te face, te kompleksaše, tako ih nazivam jer su počele prijetnje kao i sa šatorašima. Oni razgovaraju argumentom sile. Zašto 1991. nisu došli, imali su se kome prijetiti, a ne sada ženama. Mini suknja nije nikakav poziv na silovanje, svatko se ima pravo odijevati kako želi, i točka”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Poznato koje aute voze inteligentni vozači, a koje oni s druge strane ljestvice VIDEO Ogromni ledenjak odvojio se od Antarktike, znanstvenici ne slute na dobro