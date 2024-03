Fred Matić: Ressler je trbuhozborac svog šefa i pokušava biti njegova kopija

Podijeli :

SDP-ov Fred Matić razgovarao je s našom Emom Bašić o izbornim listama SDP-a.

“Liste su predložene i sada idu na glavni Odbor na usvajanje ili odbijanje, do čega mislim da neće doći. Liste su utvrđene kako za parlament tako i za europarlament”, kaže Matić.

Ne otkriva kada će objaviti liste, ali se osvrnuo na program. Matić komentira kako sve stranke imaju slične programe jer svi žele bolje svojem narodu, ali ističe kako se razlikuje način na koji će se provoditi.

“Mi kao socijaldemokrati gledamo da veći teret podnesu oni koji imaju više, bogataši. Sada kada se događa toliki kriminal, korupcija, krađa i laži koje dolaze od vladajuće stranke jednostavno u prostoru se gube sve ove stvari koje bi htjeli prezentirati građanima uoči izbora.”

Matić se osvrnuo na komentare HDZ-ovca Karla Resslera koji je za N1 rekao da je ponašanje koalicije Rijeke pravde divljanje u javnom prostoru.

“On je samo trbuhozborac svoga šefa i pokušava biti njegova kopija. On samo ponavlja što mu šef kaže. Nema on o tome, naravno, svoje stajalište i svoje mišljenje. On ode u središnjicu, kao i svi drugi HDZ-ovci, po svoje mišljenje, pa ga onda iznose. Upravo su oni pokrenuli svu ovu kampanju. Da nema korupcije, Lex AP-a, slučaja Turudić, takve muljaže i bezočne krađe koja je nezabilježena od devedesetih godina, koju je također provodio HDZ i njihovi ljudi, pričali bi danas građanima o tome što im na idućim izborima nudimo i zbog čega tražimo da nam daju svoj glas, a ovako cijeli porgram ide u drugi plan.”

