Podolnjak: Milanović je otvorio Pandorinu kutiju

Nakon relativne odsutnosti iz političkog života u zadnjem Vladinom mandatu, ustavni stručnjak Robert Podolnjak se vratio u politiku kao kandidat Mosta u 3. izbornoj jedinici. U Newsroomu je s našim Domagojem Novokmetom komentirao političke aktualnosti, u prvom redu kandidaturu predsjednika Milanovića.

Povratak u politiku

“Ja sam svima rekao da nisam profesionalni političar, da sam prije svega profesor i da mi je najdraže biti na fakultetu, ali postoje situacije, trenuci i vrijeme kada se morate vratiti i pokušati utjecati na građane”, kazao je Podolnjak.

Zabrinjava ga činjenica da građani sve manje i manje izlaze na izbore. Istaknuo je kako je na prošle izbore izašlo manje od 50% građana te se zapitao o kojem legitimitetu Sabora možemo govoriti kada manje od polovice građana izlazi na izbore.

Smatra i da imamo sustav koji sve više poprima obrise kancelarskog sustava.

“Doista ispada da prema premijeru Plenkoviću ministri uživaju njegovo i isključivo njegovo povjerenje. U Ustavu, da biste postali ministar, morate dobiti povjerenje Sabora, to je elementarna činjenica. Sabor nitko nije pitao ništa kad je premijer isti dan razrješavao ministre. To je vidljiv simbol kako se premijer ponaša kao kancelar”, dodaje.

Hoće li Ustavni sud poništiti izbore?

“Kada je predsjednik Milanović istupio sa svojim izjavama, on je otvorio Pandorinu kutiju situacija koje iz dana u dan prijete određenim scenarijama o kojima nikad nismo razgovarali”, kazao je, a zatim dodao: “Ustavni sud je bio potaknut stručnjacima i javnošću da istupi što prije i da izda određeno upozorenje.

On je to upozorenje izdao prije tjedan dana, ali rekao bih dosta na brzinu, bez analize i bez konsenzusa. Po meni je veliki problem to što se nije inzistiralo na jednoglasnoj odluci svih 13 sudaca. To je velika greška jer je čitava javnost očekivala odluku iza koje barem jednom svi suci Ustavnog suda stoje.”

Ipak, Podolnjak smatra da Ustavni sud nema takvu ovlast da poništi izbore u cjelini: “U tom se upozorenju iznijela mogućnost da bi Ustavni sud mogao poništiti određene izborne radnje, a u konačnom da se prijeti i najstrožom sankcijom, a to je poništenje izbora u cjelini. Ja tvrdim da Ustavni sud takvu ovlast nema.”

“Mora biti ispunjen uvjet da je došlo do bitnih nepravilnosti da Ustavni sud može poništiti izbore u cijelosti. Kada govorimo o poništenju izbora, to je izuzetna rijetkost u demokratskoj državi. Dogodilo se jednom u Austriji, kada je Ustavni sud poništio izbore jer su se utvrdile nepravilnosti kod određenog broja glasačkih listića”, tvrdi.

“Predsjednik Milanović je otišao znatno dalje od prethodnika…”

Prisjetio se izjava bivših predsjednika koji se nisu mogli smatrati neutralnima, no ipak ocjenjuje da je predsjednik Milanović otišao znatno dalje najavom kandidature za predsjednika Vlade jedne političke opcije: “To je nešto što ustavotvorci sigurno nisu zamišljali ni pretpostavljali. Mislili su da je dovoljno da predsjedniku uskrate da bude dio političke stranke. Pokazalo se da to nije dovoljno i da postoje predsjednici koji će ići dalje u sukobu sa suprotnom političkom opcijom.”

“Predsjednik Milanović vjerojatno ima zacrtan scenarij da će pričekati rezultat izbora, nadati se da će njegova politička opcija imati dovoljnu većinu da može predložiti mandatara i u toj situaciji, kad bi se Sabor mogao konstituirati od strane njegove političke opcije ili eventualno partnera, čekati da se prvo konstituira Sabor, izabere novi predsjednik i da tada Milanović podnese ostavku i prepusti mjesto privremenog predsjednika novom predsjedniku Sabora”, zaključio je Podolnjak.

