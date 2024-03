Karlo Ressler: Oporba nema suvislih ideja, programa ni rješenja, a najmanje ljudi

Podijeli :

Gost Igora Bobića u N1 Studiju uživo bio je HDZ-ov europarlamentarac Karlo Ressler koji se, mređu ostalim, osvrnuo i na ulogu predsjednika Republike Zorana Milanovića u kampanji.

“Mislim da postoje vrijednosti koje moraju biti iznad naših političkih razlika, poštivanje temeljnih ustavnih vrednota, temeljnih postulata demokratskog poretka… Nažalost, mi svjedočimo i to više nije sporno, čuli smo i USUD i DIP, koji se slažu da predsjednik dok je na funkciji ne može sudjelovati u stranačkim aktivnostima, političkim kampanjama, a najmanje može biti kandidat na listi jedne političke opcije, kao što je on na početku najavio da će voditi listu SDP-a”, kaže Ressler dodajući da je isto tako jasno da predsjednik ne može biti ni figurativni kandidat koji na taj način sudjeluje u političkom postupku. “To je zabrinjavajuće. Mislim da posljednjih dana svjedočimo nikad viđenom kršenju temeljnih ustavnih odredbi, jednom bahatom prijeziru koji ide prema temeljnim pravilima političke utakmice i to je zabirnjavajuće”, dodaje.

“Oni koji ta pravila krše nisu dostojni voditi Hrvatsku”

“Mi iz HDZ-a ćemo se baviti kampanjom. Nije na nama da vodimo ulogu USUD-a ili DIP-a, a oni su jasno dali, ne samo smjernice, nego jasna upozorenja. Na svima koji sudjeluju u izbornom procesu je da se drže tih temeljnih pravila, neovisno o našim političkim razlikama. Oni koji ta pravila krše nisu dostojni voditi Hrvatsku, ne razumiju koliko je opasno kršiti ustavni poredak”, kaže Ressler.

Predsjednik Republike ponovio je već nekoliko puta kako ne namjerava dati ostavku, ali namjerava okupiti većinu nakon izbora.

“Već danima slušamo takve, svađalačke monogle, svojevrsno divljanje, ali malo je toga što prosječan birač, netko kome je stalo do Hrvatske… Ono što po meni jedino može ostati, što je politički relevantno je činjenica da je predsjednik potvrdio da nema dovoljno hrabrosti suočiti se, ući u političku bitku, suočiti programe, ono što on može ponuditi. Kad se malo oguli taj sloj retoričkih figura, koje nekome mogu biti zabavne, javnosti postaje sve zamornije. Činjenica je da oporba nema suvislih ideja, programa ni rješenja za ono što muči građane, a najmanje imaju ljudi koji mogu to napraviti”, govori HDZ-ovac.

“Iza Hrvatske je pet uvjerljivo najboljih godina od neovisnosti”

Što se tiče teorije da bi predsjednik Milanović mogao podnijeti ostavku u petak navečer i tako naštetiti HDZ-u, Ressler kaže: “To je ozbiljno pitanje i pokazuje koliko ovaj pokušaj kreiranja nestabilnosti, kaosa… ne vidim da može donijeti ništa dobro SDP-u. Čini mi se da je ovo šire i od tog dijela oporbe, ovo nije koherentan plan, strategija, ovo je sve odigrano s jako puno improvizacije.”

Ressler kaže kako ne vidi da bi itko negirao da je pred Hrvatskom još dosta posla, ali da su teze o tome da je Hrvatska u nekom katastrofalnom scenariju daleko od realnosti. “Iza Hrvatske je pet uvjerljivo najboljih godina od neovisnosti”, kaže.

“Nema razloga za bezrazložnu opijenost, ali nema razloga ni za neke crne scenarije. Ako netko ima ambiciju preuzeti vlast, valjda može i treba pokazati da ima kompetancije za upravljanje Hrvatskom u ovakvom vremenu. Mislim da Možemo! to nije pokazao u Zagrebu”, kaže o drugom suparniku s ljevice.

Ressler kaže kako su “činjenice neumoljive”. “Hrvatska je uređenije društvo nego prije osam godina, hrvatsko gospodarstvo je snažnije.”

Teze da HDZ izborom Turudića želi unazaditi borbu protiv korupcije smatra neozbiljnima. Kaže kako je Turudić imenovan u Saboru, a ne u Vladi ili EP-u.

“Bizarni su dvostruki standardi za nekog tko je donedavno bio sudac najvažnijeg suda i u to vrijeme se nisu problematizirale njegove kvalifikacije. Činjenica je da je proces završen i da je napravljen po svim ustavnim i demokratskim uzancama. Turudić je dao prisegu, uskoro će stupiti na dužnosti, svatko tko želi dobro Hrvatskoj mu treba dati priliku”, kaže Ressler.

Izborne liste

“Do kraja ovog tjedna Nacionalni odbor HDZ-a izaći će sa 140 kandidata koji će se natjecati u Hrvatskoj. Nisu još finalizirane liste, u završnici su. Ozbiljna smo, široka, velika stranka, bitno je da predstavimo kvalitetne ljude koji će provesti sve ono što smo zamislili. Žao mi je što u kampanji ne govorimo više o tome”, govori Ressler.

Što se tiče EU izbora, oni se održavaju kasnije i Ressler smatra kako nema dileme da će parlamentanri izbori preuzeti kamapanju.

Nije htio reći na kojoj će se listi naći i njegovo ime i hoće li uopće biti na listama, kaže tek da je sve ono što se radi EP-u usko povezano s onim što se radi u Hrvatskoj. “Mislim da smo odradili dobar mandat u EP-u”, zaključuje.

