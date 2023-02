Podijeli :

Izvor: Image by Jo_Johnston from Pixabay

Frizerka Sabina Samardžija, kojoj je uručena kazna jer je za nekoliko centi povisila cijenu svojih usluga smatra da je trebala prvo biti opomenuta i da bi tako cijela ova sad priča bila izbjegnuta. Samardžija je, podsjetimo, cijenu bojenja kose povisila s 19,91 eura na 20 eura, a žensko šišanje sa 6,64 eura na 7 eura i zbog toga joj je uručena kazna, kao pravnoj osobi te kao odgovornoj osobi, od ukupno 3.318,07 eura.

Uskoro je čeka rasprava na Općinskom sudu u Novom Zagrebu. Naime, uložila je prigovor sudu i Inspektoratu. Sudac za prekršaje odlučit će oko njezine kazne.

“U prekršaju sam koji se odnosi na zaštitu potrošača, za nepoštenu i agresivnu praksu zato što sam 2. siječnja korigirala cijene. Cijenu bojenja kose sam poskupila za devet centi, a šišanja za 36 centi. No Državni inspektorat misli da sam zato potrošače dovela u neugodan i nepošten položaj. Prvi korak sam napravila, to je bio prigovor sudu. Samo sam napisala da želim da me se pozove da se obranim. Drugi korak sam isto napravila, a to je bio taj da ispravim prekršaj. Država vas tu može dalje kazniti zbog neposluha, a tu kaznu nisam željela saznati”, govori ona za Index.

Na rast cijene od 36 centi dobila kaznu 3.000 eura? Odvjetnica objasnila zašto

Dodaje kako se sve moglo izbjeći da je samo prvo dobila opomenu.

“Sad mi je jedina prilika sud, a sve nas je skupa iznenadilo koliko je ovo brzo došlo na dnevni red. Kazna je užasno velika, nadam se da će sud prepoznati da nisam povisila cijene iz pohlepe, nego da sam ih korigirala da opstanem na tržištu. Nikoga ja ne mogu prevariti. Moje su cijene izložene, ne mogu ja nikoga nagovoriti da dolazi kod mene, cijena tu stoji kao takva. Klijenti imaju izbora. U Sigetu radim, tu gdje sam oko mene ima barem 15 frizerskih salona. Potrošač ima izbor”, govori ona.

Ističe kako ima podršku svojih klijenata. “Iznenadila sam se svim dobrim reakcijama, od kolega do klijenata. Čula sam i da su se neki koji su bili u mojoj situaciji uspjeli opravdati. Ako je ovo pomoglo da se nekoga pusti na miru, dobro je. Svakako, podrška je velika. Od struke do klijenata, ljudi su u šoku jer me se tereti da sam ih oštetila i da sam tu gdje jesam zato što sam simbolično poskupila uslugu”, govori Samardžija.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.