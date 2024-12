Hrvatska od ponoći bez Ustavnog suda, tko je kriv? Gardašević: Više je kriva vladajuća većina

Podijeli :

Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu i stručnjak za ustavno pravo Đorđe Gardašević komentirao je u Pregledu dana proces odabira ustavnih sudaca.

Neprihvatljive izjave

“Kada politika kaže da mora imati vlast nad Ustavnim sudom tu je za mene kraj priče”, rekao je u uvodu Gardašević dodavši kako je to “potpuno nedopustivo reći u javnom prostoru”.

“Izjave političara da netko treba držati većinu su neprihvatljive i takve političare treba prekoriti”, naglasio je.

“Onda bismo Ustavni sud tretirali kao ured vlada koji potvrđuje ono što Vlada odluči”, rekao je Gardašević.

Gardašević je pojasnio kako odabirom ustavnih sudaca biramo ljude koji će idućih osam godina tumačiti što je prema Ustavu ispravno.

“Dali smo povjerenje određenoj ekipi da rješava pitanja koja smatramo ustavno pravnim. To je velika odgovornost i pitanje je kako će ga obavljati i hoće li steći legitimitet kroz praksu. Ustavni sud je zaista pravna institucija, tako je zamišljen po svojoj definiciji i ovlastima, međutim može se desiti da reagira kao političko tijelo. To mi vidimo i osjećamo kada nismo zadovoljni odlukama Ustavnog suda. No, kao i u utakmici imate suca koji može biti odličan ili jako loš. Mi tu odluku moramo poštivati. Ustavni sud je za razliku od političkih tijela vezan svojom argumentacijom. Oni svoje odluke moraju temeljiti na valjanim i pravno utemeljenim razlozima. Ako to ne napravi onda riskira da se pretvori u političko tijelo“, pojasnio je Gardašević.

“Loš” postupak

Gardašević je ocijenio cijeli postupak odabira ustavnih sudaca kao “loš”.

“Postupak je do sada bio loš. Nikako nije ono što bi trebao biti. Prvo znamo da je cijeli izbor bio produžen za šest mjeseci. Odlučivalo se u zadnji čas. Pred saborskim odborom nisu uvijek bili pristupni svi članovi, niti zastupnici da postavljaju pitanja. Nadalje, vidjeli smo da je nakon razgovora bila dosta dugo šutnja i ništa se nije znalo, te se nagađalo da se događa neka vrsta pregovora. Tu je i uloga medija bila loše odigrana. Trebali su aktivnije tražiti informacije o tome što se zbiva i raditi komparacije kandidata i tražiti njihove prednosti i nedostatke i izraziti glas javnosti. U konačnici sam Sabor odlučuje u proceduri koja traje samo dva dana. Suci ustavnog suda su jedna od najvažnijih uloga u društvu i zahtijevaju dulju raspravu. Ostavljeno je premalo prostora Saboru da o tome raspravlja”, pojasnio je Gardašević.

Gardašević je ocijenio i kako su politička prepucavanja koja su se dogodila zbog odabira ustavnih sudaca, “pomalo naporna”.

“Mislim da je na određeni način više kriva vladajuća većina jer je imala u rukama alate da aktivira proces odabira sudaca i mogla je to odavno napraviti. S druge strane oporba je mogla glasnije tražiti da se o tome ne odlučuje u zadnji čas.”

Komentirajući odabir Dražena Bošnjakovića i osvrćući se na to da političari budu dio Ustavnog suda, Gardašević je rekao kako smatra da to nije dobra praksa.

“To nije dobra praksa. Iako nema formalne prepreke u tome, to zaista stavlja određenu vrstu opterećenja nad tu osobu jer uvijek postoji percepcija da se radi o političaru ne ustavnom sucu”, rekao je Gardašević.

