General Krešić otkrio kako bi izgledala vojna obuka i koliko bi trebala trajati: “To bi bilo zanimljivo mladima”

Predsjednik Hrvatskog generalskog zbora, Marinko Krešić, gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao moguće uvođenje vojne obuke.

General Krešić napominje kako smo zamrznuli vojni rok u skladu s europskim trendom. “Prije pet godina sam rekao da će to biti problem kad se ekonomija rašiti i kada ne bude dovoljno radne snage ako dovoljno ne stimuliramo one koji su u vojsci i ako nemamo nagrade. Ovo su sada ostatci iz Domovinskog rata i starija populacija, i vojsku treba osvježiti s novim snagama i dragovoljno to nije bilo moguće napraviti”, rekao je.

Spominje se uvođenje vojnog tečaja od mjesec dana. “Mi smo imali temu u Generalskom zboru kako mlade pripremiti za obranu domovine. Počeli smo s tim projektom gdje je obvezno služenje, no raspravljano o tri ili četiri mjeseca. Drugi je model dragovoljni, ali da nagradimo i stimuliramo vojnike. U NATO zemljama vojnik ima najmanju plaću prosjeka svoje zemlje. U Hrvatskoj je to 900 eura. Kako će vojnik ići obavljati svoje zadatke i ostaviti obitelj za 900 eura”, dodao je.

“I treća je opcija da u srednjim školama bude predavanje u razini civilne zaštite i da po završetku srednje škole bude neki kampus od 40 dana gdje bi naučili osnovno o vojsci i kako se ponašati u slučaju rata i slično”, naveo je Krešić.

“To su osnovne stvari kao prva pomoć, snalaženje na terenu, osobno naoružanje kao što smo imali prije. To bi bilo zanimljivo mladima, no ne želimo ad hoc odluke”, rekao je.

“Dobro znamo koje su ugroze u našem okruženju. Ne možemo reći da je rat u Ukrajini završio, a ni naše okruženje nije predivno, non stop je natezanja. Nikoga ne strašimo, ali treba definirati je li nam potrebna profesionalna vojska i koliki broj”, dodao je.

“Većina zemalja u Europi želi ponovno uvesti vojni rok”, napomenuo je Krešić.

“Nabavljamo suvremenu tehniku, no bez ljudi nema pobjede. To je dokaz i Ukrajine koja je ukinula vojni rok pa ga vratila. Ne vrijedi Ukrajini sva tehnika Zapada ako ne znaju upravljati njome”, rekao je.

Za obuku smatra da je minimalno tri mjeseca jer se za jedan mjesec ne može nikoga obučiti, no napominje da je svaka obuka rizična. “Ako su dobri instruktori nema te opasnosti”, dodao je.

