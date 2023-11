Geodetski fakultet u fokusu: “Činjenica je da je i ministrica doprinijela ovoj aferi”

Podijeli :

Mišel Jakšić, saborski zastupnik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice, bio je gostog Novog dana te je s našom Mašenkom Vukadinović komentirao političke aktualnosti.

Podsjetimo ministrica kulture i medija, Nina Obuljen Koržinek u Točki na tjedan s Milom Moralić razgovarala je o aferi na Geodetskom fakultetu. Istaknula je da to nije bio trenutak kad se traže druge ponude nego da se tada angažirala javna ustanova.

“Istu smo situaciju ponovili nakon petrinjskog potresa. Ove neke procedure koje smo naučili kako reagirati u hitnosti smo implementirali. Nije dobro da se misli da je to preplaćeni posao, imamo sve dokumentirano”, izjavila je ministrica.

Mišel Jakšić osvrnuo se na aferu vezanu uz Geodetski fakultet i Ministarstvo kulture i medija.

“Ono što je najspornije u cijeloj priči je to što znamo kada se dogodio potres, znamo kako sve to ide i u kakvim smo procesima jer i danas imamo dosta ljudi kojima nije ništa obnovljeno. Tri godine se za nešto spremamo, tri godine nešto rješavamo i imamo određene pomake koje da smo bili spremni kao što se prezentiralo da smo spremni, smo trebali riješiti u prvih godinu dana. Ako znamo koliko su ti potresi napravili ljudima životnih problema i boli, znamo kolika je to bila tema gdje su neki htjeli pokupiti jako puno političkih bodova i prezentirati se kao da spašavaju svijet. Znamo koliko cijeli taj proces zaostaje i ide jako sporo i onda sada, to je očito trend koji će se i dalje nastavljati, vidimo da se i u tome uspjela napraviti određena interesna grupacija koja kao i sve u Hrvatskoj ima određeni miris politike, koja je našla model kako da se na ljudskoj patnji i problemima okoristi”, rekao je Jakšić.

Jakšić je istaknuo da će Hrvatska morati prestati primjenjivati takav model ponašanje. Dodao je da se u slučaju Geodetskog fakulteta radi o uglednim članovima hrvatskog društva koji bi trebali biti akademska zajednica i ljudi koji daju svoja stručna mišljenja, a da smo s druge stane dobili sumnju na ogroman kriminal.

“To postaje i problem Vlade jer očito je da su neki kraci krenuli prema Ministarstvu kulture i prema ministrici, ne kažem da je osobno u tome sudjelovala, ali svojim nečinjenjem ili žmirenjem, nedovoljnom pažnjom je doprinijela tome da imamo ovaj slučaj i ovu aferu, to je činjenica. To potencijalno može biti pitanje za premijera Andreja Plenkovića s obzirom na to da je imao puno hokejaških izmjena u svojoj Vladi, samo je Nina Obuljen Koržinek opstajala što znači da neki faktor postoji”, objasnio je saborski zastupnik.

Jakšić je kazao kako je činjenica da, da nije bilo istraživačkog rada Dore Kršul, koja ulaže jako puno truda u praćenje akademske zajednice, ne bismo imali rezultat i saznanja koja imamo.

Jakšić kaže kako postoji i dodatni upitnik te da je važno da se te stvari, koje su važne za građane ove zemlje, raščiste, a obnova je, govori, važna, pogotovo za one koji su pogođeni potresima. Pita se i zašto onda Vlada ulaže toliko truda u to da istrage o tims tvarima ostanu tajne. “Ispada da, kada bi netko to propitivao, kao što je propitivala Dora Kršul, u nekoj budućoj zakonodavnoj komponenti bi mogao odgovarati, a to je strašno”, rekao je zastupnik.

Jakšić je komentirao i slučaj Agrokor te istaknuo da je polovično zadovoljan odgovorima glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek na Odboru za pravosuđe.

“Ovo nije tema za koju ćemo dozvoliti da se nagura pod tepih. Agrokor i Ivica Todorić su do 2017. godine imali status da su se mogli ponašati kao država u državi, bilo mu je dozvoljeno sve”, kazao je.

“Da nije došlo do problema koji su se pojavili uslijed lošeg vođenja tvrtke, pitanje je da li bi se nešto toliko drastično u vezi Ivice Todorića i Agrokora promijenilo”, dodao je Jakšić.

