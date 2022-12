Podijeli :

Glasnogovornik Vlade RH Marko Milić u N1 Studiju uživo govorio je o aktualnim političkim događajima. Govoreći o obnovi Banovine nakon potresa naglasio je da su sredstva osigurana te da se dinamika obnove mora ubrzati.

“Obnova se mora ubrzati, to je prioritet broj jedan. Nismo zadovoljni obnovom i izgradnjom zamjenskih kuća. Tu ćemo staviti naglasak, svi ministri imaju prioritetni zadatak raditi na tome svaki dan”, kazao je Milić.

Ipak, kaže da se ne može reći da se ništa nije napravilo kada je riječ o revitalizaciji Banovine.

“Sredstva su osigurana, lažna je teza da nema novca, ima ga”, dodao je.

Navodi da je premijer stalno involviran u proces obnove te da se o tome govori na svakom sastanku. “U 2023. prvi prioritet bit će ubrzanje obnove”, naglasio je.

Osvrnuo se i na luskuzni automobil Gordana Hanžeka, državnog tajnika iz Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje i obnovu.

“Hanžek nije prekršio nijedan propis koliko mi je poznato. Središnji državni ured je zatražio novo vozilo još 2018. koje mu je dodijeljeno, ono je zaplijenjeno i postalo vlasništvo RH te je dodijeljno njegovom uredu”, rekao je.

A što je s automobilom premijera Andreja Plenkovića? “Premijeru se inputira kao da on bira u kojem će se autu voziti, a to ne radi već sedam godina. Nije stvar njegovog odabira, ista su vozila nabavljena za cijeli državni vrh, to je procjena SOA-e i sva pitanja treba uputiti njima. Već sedam godina premijer ne vozi niti bira u čemu će se voziti”, naveo je Milić.

Komentirao je ulazak Hrvatske u Schengen i eurozonu pa se u tom kontekstu osvrnuo na gostovanje zastupnika Nine Raspudića u N1 Studiju uživo.

“Gledao sam jutros vaš program, volim ga često gledati ujutro. Raspudić je polemično govorio o ostanku ili izlasku Hrvatske u EU. U svim svojim nastupima pokazuje koliko su on i drugi zastupnici Mosta neidentificirani s europskim procesima, ne znaju ih, ne poznaju ih, ne shvaćaju korist članstva u EU”, kazao je Milić.

Obuka ukrajinskih vojnika

Što se tiče uvođenja eura, Milić smatra da smo tehnički spremni za taj proces. “Sve je praktički provedeno, ostaje još taj transfer iz kuna u euro. Ne očekujemo većih problema.”

Osvrnuo se i na to što Hrvatska neće sudjelovati u misiji EUMAM, odnosno u obučavanju ukrajinskih vojnika.

“Imamo predsjednika koji se i u ovoj situaciji ponaša (obuka ukrajinskih vojnika) kao predsjednik koji ne teži stabilnosti zemlje već teži inspirirati pojedine oporbene zastupnike i predvoditi ih u duboki offside čineći isključivo pakost HDZ-u, to je jedini cilj”, istaknuo je Milić.

Kaže da se procedura jednako vodila i kad su minsitri bili Kotromanović i Krstičević. “Imate veliko licemjerstvo i bešćutnost dijela oprobe pa i Milanovića kojima ne smeta obilata vojna pomoć Ukrajini koju Hrvatska šalje već mjesecima, što je znatno veća pomoć nego što bi bilo sudjelovanje u ovoj misji.”

“Njima je draže da Plenković, odnosno HDZ ne dobije 101 ruku samo da se napravi pakost HDZ-u, a pomoć Ukrajini ih ne zanima. To je njima na sramotu i ostaje im stigma. HDZ-u i Plenkoviću se neće ništa dogoditi, a njima ostaje sramota i ljaga”, dodao je.

“Mi ćemo nastaviti pomagati Ukrajini i financijski i tehnički i vojno”, zaključio je.