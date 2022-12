Podijeli :

Predsjednik Narodne stranke Reformisti, Radimir Čačić, gostovao je u N1 studiju uživo.

Komentirajući izjavu premijera Andreja Plenkovića, da obnova Banije ide nestvarno sporo, Čačić je rekao da se s njime potpuno slaže. “Nemam nijednu riječ za dodati. S tim da ona nestvarno sporo ide već tri godine. Ja sam o tome u javnosti govorio u niz navrata”, rekao je Čačić.

Na pitanje tko je odgovoran za sporu obnovu, Čačić je rekao da je “direktno odgovoran Plenković i nitko drugi”.

“Zato što ono što je direktni kriterij, nešto o čemu nemamo što raspravljati, što svi osjećamo je činjenica da mi imamo tih nekakvih otprilike četiri do pet tisuća ljudi u kontejnerima. To svi osjećamo. Ovi koji su se izmjestili iz jednih stanova u druge, pa ih nešto popravljaju, OK, sve to suosjećamo, ali ako su ljudi iz svojih kuća izmješteni u kontejnere i tamo žive već dvije godine, ako je tih 600 kuća srušeno i očišćeno već davno, da Ured za obnovu Vlade Hrvatske, ne Ministarstva graditeljstva, nego Ured za obnovu koji direktno spada pod premijera Plenkovića sa svojim šefom, koji se zove Hanžek, u dvije godine napravi šest kućica po stotinjak kvadrata i ne priključi ih još ni na septičke jame, a šesto gradilišta na kojima te kuće trebaju biti postavljene stoje prazna, što se tu može dodati?

Pa ne postoji nijedna obrtnička zadruga u Zagrebu ili bilo gdje u Hrvatskoj koja ima 10-15 obrtnika, koji svaki ima 10-12 zidara i tesara koja nije u stanju isporučiti 60 do 100 tih malih kućica. Ne postoji nijedan zidarski obrtnik na svijetu koji može platiti 12 zidara, tesara i armirača, a da ne isporuči tri male kućice”, rekao je Čačić.

“Zapelo u sustavu”

Smatra da je zapelo u sustavu.

“Sasvim je svejedno tko tu što hoće preuzeti. To je nestvarno. To je suludo! Ja samo kažem da ova država na tom primjeru, gdje svi vidimo, reflektori su na tome, nema se što reći, pokaži kuće! Pa pokaži gdje su ti ljudi koji su se preselili iz kontejnera u te kuće! Tu se vidi da je država, ova Vlada direktno s Uredom pod premijerom apsolutno nesposobna, do granice boli, do nestvarnog! Ona je potpuno nesposobna, to je strašno, to boli! Tko to ne razumjije ja ne znam što razumije”, rekao je Čačić.

“Možemo govoriti o Plenkovićevom izrazu isporuke, možemo govoriti o Pelješkom mostu, koji su nam napravili Kinezi. Da ga mi radimo, Hanžek i ekipa, ne bismo došli ni do prvog stupa! Mi više ništa ne možemo i ne znamo, mi se sramotimo pred tim ljudima i pred Europom!

Građani Hrvatske to kao ne vide. Dakle, kad se govori o procedurama, koliko toliko to mrcvarimo, kad se govori o Europi, komunikaciji, diplomaciji, Schengen, euro, dobro – odlično čak, ali kad se govori o tome jesmo li u stanju reagirati na krizne situacije, mi to ne možemo.

Dobro veli taj Hanžek, kad su ga pitali je li ga sram, vidi li problem, on ne vidi problem. Čovjek je rekao da radi najbolje što može, jer više ni ne može”, rekao je Čačić.