Struka i oporba traže njenu ostavku, a Zlata Hrvoj Šipek na nju ni ne pomišlja

Podijeli :

Izvor: N1/Ivan Hrstić

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek poručila je u subotu da u Saboru nije lagala, nije komunicirala s Josipom Rimac o Vjetroelektranama i ne pada joj na pamet dati ostavku jer nije ni na koji način zloupotrijebila svoj položaj. Tvrdi da nije lagala.

Dapače, glavna državna odvjetnica u subotu je cijeli dan provela u uredu zbog tvrdnji da je s Josipom Rimac razgovarala o projektu Vjetroelektrane.

“Bez obzira koliko obezvrijeđivali mene osobno i moj rad pokazuju da se moga rada i rezultata mog rada boje i zato svim silama upiru da me diskreditiraju”, tvrdi Hrvoj Šipek.

Dorh u priopćenju inzistira da Hrvoj Šipek i Rimac nisu komunicirale oko Vjetroelektrana. Tvrde da na navedenom sastanku Zlata Hrvoj Šipek nije sudjelovala slijedom čega nije ni razgovarala s optuženom Josipom Rimac o predmetu Vjetroelektrane pa samim time nije ni mogla primiti dokumentaciju vezanu za Vjetroelektrane.

Struka složna, Zlata Hrvoj Šipek treba otići

Struka je složna. Posljednji istup u Saboru samo je dio problema. Zlata Hrvoj Šipek treba otići iz više razloga. Tvrde, ranije je lagala u slučaju Žalac i nije odradila bazične provjere u slučaju najnovijih poruka dužnosnika što ostavlja dojam da nije neovisna od politike.

“Dakle, ona savršeno odgovara onome zbog čega je i izabrana, a to je da se ne dogodi ništa. (Kako to kad je ipak u njenom mandatu i uhićen jedan ministar, podignuta optužnica protiv nekih?) Pa ja sam prilično siguran da je sve to o čemu vi govorite jedno autonomno USKOK-ovo djelo. Tako da nisam siguran da bi se to dogodilo da je zadnja riječ bila gospođe glavne državne odvjetnice”, rekao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Pravni stručnjak: DORH bi trebao objaviti cijelu optužnicu protiv ministara

Dakle, odvjetnici ne vjeruju da će Hrvoj Šipek sama podnijeti ostavku niti da će je vladajući smijeniti.

“Ja bih rekao da ona nije skrivala ništa nego se pogubila”, kaže Anto Nobilo dodajući kako vladajućima odgovara ovakva državna odvjetnica. “Da ste vi na mjestu Plenkovića vi biste je isto držali. Ako je netko slab, ranjiv onda je lakše izloženm utjecaju, manje te može ugroziti”, kaže odvjetnik.

I oporba traži ostavku

Oporba će, s druge strane, od klubova vladajuće većine zatražiti da podrže smjenu Hrvoj Šipek. Dva puta je uhvaćena u laži u razmaku od samo tjedan dana – mora otići i zbog Žalac i zbog Rimac, naglašavaju.

“Nemojte me zezati. Pa to nije normalno. I zato ovaj tjedan kada bude glasanje o izvješću glavne državne odvjetnice glasat ćemo i o njenom razrješenju. Glasat ćemo o prijedlogu zaključka kojim ćemo obvezati vladu da pokrene postupak njezinog razrješenja”, rekao je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a.

Sandra Benčić iz Možemo kaže da u normalnim zemljama, izgrađenim demokracijama ne može glavni državni odvjetnik doći i lagati. “I onda se vadit na načine koji, nemojte se ljutiti, ali ono ukazuju sumnju na sposobnost da radi taj posao i ovako i onako s obzirom na argumente koje je koristila da se opravda”, rekla je Benčić.

Zlata Hrvoj Šipek, pak, ne da se smesti. Sve ove optužbe za nju su pravi dokaz načina kako se i inače okrivljenici mogu braniti kako god njima odgovara.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.