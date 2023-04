Puljiz o slučaju Vanje Marušić: Kao bumerang ju je sustigao slučaj Softver

Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL

Odlazak Vanje Marušić i druge aktualne političke probleme u N1 Studiju uživo komentirala je kolumnistica Helena Puljiz.

“Mislim da postoje dvije razine problema”, rekla je Helena Puljiz komentirajući okolnosti oko ostavke bivše šefice Uskok Vanje Marušić i dodala:

“Nastavak sumnjičenja hrvatskog premijera da je sudjelovao u nekakvim nečasnim radnjama, a onda i kuloarska pozicije Vanje Marušić sugerira da je on iza smjene. Druga razina problema je da je sama Vanja Marušić otvorila golem prostor za spekulacije. Po meni bi bilo ključno da se ona izloži pitanjima parlamenta ili javnosti. Kao bumerang ju je sustigao slučaj Softver. Trebala je otići kad se EU tužitelj počeo baviti slučajem koji su ona i Hrvoj-Šipek umrtvile, slučaj Žalac. Kad priznaje propust da nije napravila sve u slučaju visoke dužnosnice, tad je trebala otići. Sad se stvara situacija da je javnost gleda kao heroinu, ako je hrabra neka kaže – otišla sam pod pritskom vladajuće stranke. Budući da je imala ključnu ulogu u borbi protiv korupcije, trebala bi se izložiti sudu javnosti. Ovako se čini da samo brani vlastitu poziciju. Ako će i dalje čuvati svoju poziciju, onda je još jedna u nizu uhljeba koja ne zaslužuje pohvalu javnosti.”

Puljiz ističe da je i glavna državna odvjetnica također trebala otići. “Imamo situaciju da je podržava isključivo parlamentarna većina, ne uživa podršku u društvu ili drugih stranaka što je loše za državnog odvjetnika. On bi trebao biti osoba koja štiti interese građana. Njena pozicija ne ovisi o tome hoće li raditi posao kako treba i ona igra na sigurno. DORH mora biti u službi zaštite vladavine prava, a to nije. Mislim da još dugo na čelu DORH-a nećemo imati moralni i pravni autoritet”, napominje.

Komentirajući nepravomoćnu presudu Općinskog radnog suda u Zagrebu, koji je utvrdio da bivša zaposlenica Državnih nekretnina Maja Đerek nije dokazala da je prije otkaza poduzela unutarnje ili vanjsko prijavljivanje nepravilnosti pa samim time nije zviždačica i ne uživa zaštitu iz zakona o zviždačima, Puljiz je rekla:

“Ta priča stoji zato što može. Mi kao javnost ne radimo dovoljno, ne koristimo svoju moć da bismo ih pritisnuli da rade bolje. Imamo pravo doći pred DORH i prosvjedovati ako nismo zadovoljni njihovim radom, pred bilo koju državnu instituciju. To je i na nama, samo što se naši ljudi ne žele zamjeriti i kod nas se smatra samo to što smo proglasili demokraciju i imamo izbore, da mi imamo demokratski sustav. To nije tako. Maja Đerek i njena uloga je toliko važna za ovo društvo da su ljudi trebali izaći na ulice i za to.”

Strah od vlasti, pogotovo u malim sredinama

Ljude je lako izvesti na ulice kad su u pitanje proslave i dočeci, ali teško ih je dobiti kad treba podignuti glas i boriti se za svoja prava. Helena Puljiz smatra da je dijelom tu prisutan i strah, posebno u malim sredinama.

“Mala smo zemlja, u Hrvatskoj se lako kontrolira život ljudima. I privatnici prvenstveno rade s državom, lako je kontrolirati i njihov odnos, da ne govorim o malim sredinama. Tamo pogotovo rade u javnim službama. Tko god se u ovoj zemlji suprotstavio i bio zviždač, ti ljudi su stradali, društvo im nije pomoglo. I onda ljudi vide – progovorio je i uništen mu je život, bolestan je… Krajnje smo nesolidarni, ovih 30 godina odgajali smo društvo u pogrešnom smjeru.”

Na pitanje je li onda i odlazak ljudi iz zemlje svojevrsna pobuna, Puljiz kaže da cijela ta situacija ne čudi:

“Oni odlaze u zemlje u kojima su građani građani i koji koriste dobra za koja su se izborili. I neka koriste. Problem je što ih mi nismo u stanju zadržati. Ljudi nemaju egzistenciju, pod kontrolom sustava su, HDZ od 33 godine vlada već 25. Unutar 25 godina vi bez problema sve institucije stavite pod svoju kontrolu. Tako dugotrajna vlast naprosto kvari. Ako ovisite o lokalnom moćniku, primjerice za turističku sezonu, nećete ga prozivati, odboravat ćete sve što govori jer vam egzistencija ovisi o njemu. Zapošljavanje u Hrvatskim šumama se potpuno zataškalo, što je sa slučajem glasnogovornika Vlade? To je nestalo s dnevnog reda. Mnoge teme ne nestaju slučajno nego namjerno.”

