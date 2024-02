Gong: Novo ruho HDZ-ovih botova – promijenili su imena i slike, ali i dalje varaju građane

Podijeli :

Vladajuća stranka ne prestaje manipulirati građanima korištenjem botova na Facebooku u superizbornoj godini, želeći stvarati privid šire podrške i time zavaravajući javnost, tvrde iz Gonga.

HDZ je, ukazuje Gong, odlučio prikriti tragove svojih botova, no u tome nisu bili previše uspješni, nastavljaju, “jer smo ih jednostavno razotkrili”.

Iz Gonga objašnjavaju da Facebook bilježi promjenu svaki put kada stranica (page) promjeni naziv. Stoga, iako se naziv i profilna fotografija neke stranice mogu promijeniti te iako se aktivnosti stranice mogu prikriti, klikom na kategoriju “informacije” pa zatim klikom na potkategoriju “Transparentnost stranice” te konačno klikom na “Prikaži više” se dobiva uvid u povijest svih značajnijih promjena informacija stranice.

“Tom smo metodom utvrdili da je, nakon što smo je razotkrili kao HDZ-ovog bota, Jerko Jere Kotarac postao Danijela Vrabelj. Isto tako smo utvrdili da Tino Topić Top nastavlja egzistirati kao Suzana Modrić, Tomo Toky Marinković se preobrazio u Darija Marića, Tomislav Tomo Raos se preimenovao u Tomislava Radoša, Ante Matić je postao Mate Anić, dok je stranica Hrvatski Sokol prekrštena u Sinovi ravnice”, navodi Gong i svoje tvrdne potkrijepljuju i snimcima zaslona.

“U konačnici, od 30 promatranih profila botova, njih 15 je promijenilo naziv, dok je profilnu fotografiju promijenilo njih 18. Nove smo profilne fotografije tih profila botova (stranica) pretražili kroz Google Image Search opciju te smo utvrdili da samo dva od 18 botova s promijenjenim profilnim slikama koriste izvorne fotografije. Ostalih je 16 svoje nove profilne fotografije preuzelo s raznih internetskih stranica, od kojih su neke stare godinama. Primjerice, profilna fotografija stranice Mate Anić (jučerašnji Ante Matić) sada sadrži flautu izravno preuzetu iz kataloga Školske knjige, dok je stranica Zorica Petković (jučerašnja Mila Staničić) preuzela fotografiju Plitvičkih jezera, koja se nalazi na službenoj internetskoj stranici hrvatske turističke zajednice Croatia.hr. Također, Martin Filipović (od danas Filip Martinović Fićo) je, umjesto krađe fotografije polunagog muškarca, prešao na krađu službenih fotografija Royal Dutch Airlines, iz članka u kojem savjetuju putnike o znamenitostima grada Zagreba”, navodi Gong.

Gong tvrdi i da su botovi zasad prestali komentirati ispod objava HDZ-a, ali da i dalje nastavljaju lajkati.

“Sve to ukazuje na to da će HDZ nastaviti koristiti ove Vučićevske metode tijekom superizborne godine. U Gongu smatramo da je ovo neetična i netransparentna politička kampanja i manipulacija javnosti, koja se nastavlja unatoč njezinom razotkrivanju. Problematičnost njene primjene leži u činjenici da građani i građanke mogu lako zadobiti lažan dojam masovnosti podrške nekim idejama i stavovima putem konzumiranja sadržaja društvenih mreža. Stoga HDZ nastavlja s primjenom astroturfinga, to jest, stvaranjem iluzije spontane i prirodne podrške političkoj stranci te time pokušajem privlačenja podrške birača”, zaključuju iz Gonga.

