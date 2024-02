Danas rasprava o raspuštanju Sabora. Puhovski: “Da je Plenković čovjek velikog poteza, prihvatio bi zahtjev oporbe”

Podijeli :

Danas je na dnevnom redu Hrvatskog sabora rasprava o zahtjevu oporbe za raspuštanjem Sabora i žurnim raspisivanjem parlamentarnih izbora.

Riječ je, u stvari, o prijedlogu koji je u saborsku proceduru uputio SDP još u prosincu prošle godine zbog tada aktualne “afere Mreža”. No, oporba je uoči prosvjednog skupa na Markovu trgu u Zagrebu, podnijela isti zahtjev i ubrzala stavljanje SDP-ovog prijedloga na dnevni red.

N1 komentar: Dug dan u Saboru

Zastupnici lijevo-liberalne saborske oporbe, kojoj su se s desnice pridružili Most i Hrvatski suverenisti, smatraju da je potrebno raspustiti parlament i čim prije ići na izbore zbog niza HDZ-ovih korupcijskih afera te pada životnog standarda. Navodno su, kako piše Nacional, stranke lijevoga centra spremne na novi prosvjed ako ne bude prihvaćen njihov prijedlog.

“Inicijativa oporbe promašena je iz dva razloga”

Kakvi su izgledi da zahtjev oporbe prođe i ima li smisla tražiti raspisivanje izbora u izbornoj godini, pitali smo političkog analitičara Žarka Piuhovskog. On smatra da je inicijativa promašena iz dva razloga.

“Prvo, zato što ne može proći jer nema nikakvog načina da oni koji su je pokrenuli imaju većinu. A drugo, stvara se histerizirana atmosfera koja može, taktički gledano, imati nekog smisla doslovce u danima prije izbora. Sada je, u najmanju ruku, dva mjeseca, možda i šest mjeseci do izbora, a nijedna histerija ne može toliko dugo trajati. Nakon histerije nastupa jedna vrst tuposti, a to oporbi sigurno neće odgovarati”, smatra Puhovski.

Što nakon prosvjeda opozicije? “Postoji problem među njima samima…”

Po njegovu mišljenju, oporba se našla u svojevrsnoj shizofrenoj situaciji tražeći žurno raspisivanje izbora te istodobno održavajući prosvjedni skup s namjerom da preplaši vladajuću koaliciju.

“Htjeli su, dakle, natjerati vladajuće da strepe od izbora, a to onda znači da ovi odgađaju izbore što je više moguće. U oporbi vlada situacija da ne zna ljevica što radi desnica. Ne u političkom smislu, nego kao dvije ruke istog tijela”, dodao je Puhovski.

“Nema smisla bez jamstava da će biti promjena”

On smatra i da oporba nije spremna za izbore.

“Govori se o 11 stranaka, a zapravo su to dvije stranke i devet strančica. A od tih devet, pitanje je mogu li dvije ili tri same ući u parlament, što onda drukčije pozicionira situaciju. Te se stranke i strančice ne mogu dogovoriti ni o tomu hoće li ići u jednoj ili dvije koalicije na izbore, a kamoli o nekakvim crtama programa. To da se makne Andrej Plenković i HDZ za oporbu je razumljiv politički zahtjev, ali ne vidim smisla ako ne postoje jamstva da će se nakon toga nešto drukčije događati”, kaže.

“Sadržaj današnje diskusije čuli smo već jučer”

Puhovski drži da ni od same današnje rasprave u Saboru ne treba očekivati išta novoga.

Oporba sprema prosvjed protiv HDZ-a. Hoće li to utjecati na termin izbora?

“Čitav sadržaj “diskusije” koju možemo očekivati mogli smo već čuti jučer u prepucavanju premijera (Plenkovića) i predsjednika (Milanovića) koji su si govorili: ‘Ti si lažac! – Ne, ti si lažac! Ti si lopov! – Ne, ti si lopov!’ Bojim se da će to biti i sadržaj rasprave danas, odnosno večeras ili noćas u Saboru. A da je Plenković čovjek velikog političkog poteza, što očito nije, danas bi prihvatio zahtjev oporbe i time si barem malo priskrbio izgled zastupnika liberalno-demokratskih vrijednosti. Time bi mnogo više oštetio oporbu jer je ona manje spremna za izbore. Uzavrele strasti oko Turudića sigurno ne mogu potrajati nekoliko tjedana”, zaključio je Puhovski.

