Gosti TNT-a su Božidar Prelević i Igor Salopek

Stravični događaji u Srbiji, nažalost, potpuno su obilježili tjedan za nama. Ogromna tuga I bol, ali i bijes prvenstveno roditelja, pa i svih građana koji traže objašnjenja od društva, zajednice, države, sustava…

Otvorena su brojna pitanja: od prevencije vršnjačkog nasilja I sigurnosti u školama do reakcije društva, dostupnosti vatrenog oružja, toleriranja pa čak I promocije nasilja, položaja nastavnika, teorija odgoja, izvještavanja medija, odgovornosti politike…

Na neka od ovih pitanja u Točki na tjedan odgovore će pokušati dati beogradski odvjetnik Božidar Prelević koji će govoriti o pravnom aspektu oba strašna događaja i mogućim posljedicama kao i odgovornosti vrha vlasti za atmosferu nasilja u Srbiji. O konkretnim načinima kako pomoći djeci da shvate što se dogodilo, kako prepoznati problem, kako reagirati u obitelji i u školi, govorit će dr. Igor Salopek, voditelj Integrativnog centra mentalnog zdravlja.

U TNT dvoboju raspravljamo o novoj poreznoj reformi. Vlada još ne otkriva detalje, no ideja ukidanja prireza izazvala je konsternaciju u sredinama gdje je oporba na vlasti. U TNT-u će argumente za i protiv sučeliti Dario Hrebak (HSLS) i Josip Tica (SDP).

Raspravljamo I o stanju u zdravstvu, točnije povjerenju u zdravstvene institucije koje je, pogotovo nakon najnovijih slučajeva u Sisku I na sv Duhu, palo na najniže moguće grane. Za TNT govore Ivica Belina, predsjednik Koordinacije Uduga u zdravstvu i Nina Išek Međugorac, organizatoirica konferencije HealthComm Forum.

Naša Nataša Božić Šarić dobila je prestižnu nagradu Novinarka godine u izboru HND-a I to za teme kojima se neumorno bavila u TNT-u, a to su prava osoba s invaliditetom I djece s teškoćama u razvoju. Tako ćemo I nastaviti, borba za one najugroženije u našem društvu ide dalje. Gošća nam je Suzana Rešetar iz Udruge Sjena s kojom razgovaramo o tome što još sve treba mijenjati u zakonskim prijedlozima koji su u proceduri.

U emisiji se bavimo I osnivanjem Fulbright kluba u Hrvatskoj o kojem govore ravnatelj Instituta za filozofiju Luka Boršić te Erica King iz američkog veleposlanstva, a donosimo I razgovor s jednim od najvećih stručnjaka za umjetnu inteligenciju, dopredsjednikom Zaklade za informacijsku tehnologiju I inovacije, Danielom Castrom.

Aktualne teme za TNT analiziraju kolege novinari Vanja Moskaljov (T portal) i Ilija Radić (RTL), a uživo iz Londona, jutro nakon krunidbe kralja Charlesa, javlja se naš Igor Bobić.

Budite uz Točku na tjedan i Milu Moralić, nedjeljom od 9 do 12, samo na N1.

