Ekonomski stručnjak Neven Vidaković gostovao je u Novom danu gdje je komentirao najavljenu prodaju Fortenove.

Istaknuo je da je vladin projekt Fortenove propao. “Vlada priča da nam rastu plaće i sve je super, a ispod radara prođe da HEP treba hitnu dokapitalizaciju ili da je projekt Fortenove propao pa ga treba prodati”, rekao je Vidaković.

Što se događa s Fortenovom?

“Što se događa s Fortenovom? Pa događa se da sve ono što Todorić govori zadnjih mjeseci je istina. Mi smo imali prezentiranu sliku da je Todorić ukrao milijarde i da nema pojma i da sada dolaze neki pametnjakovići koji će sve to riješiti i da ćemo imati modernu kompaniju. Evo sada imamo nakon šest godina imamo rezultat. Ja sam vlasnik Fortenove i mogu reći da Fabris Peruško (glavni izvršni direktor Fortenova grupe) nema pojma, da je on potpuni bezveznjak. To mu ja kao poslodavac kažem. On ne može organizirati odlazak na WC”, tvrdi.

Je li Fortenova ponovno dovedena pred zid?

“On kaže da mu je sada struktura vlasništva problem, pa kako mu nisu Rusi bili problem 2017. kada su isto bili pod sankcijama, ili prije šest mjeseca. Rusi su davali visoke kamate da bi namirili sebe na štetu manjinskih vlasnika u vrijeme niskih kamatnih stopa. I nije istina da ih nema tko financirati jer tako veliko poduzeće će uvijek netko refinancirati. Istina je da oni ne mogu poslovati jer ima 1,4 milijarde kuna kapitala i preko 35 milijardi kuna duga, Fortenova je kriminalno podinvestirana”, objašnjava.

“Ja sam prije pet godina rekao da će nama trebati nova nagodba i da će strancima ostat Agrokor, a hrvatskoj državi dug. Jer Todorić ako dobije spor dobit će stotine milijune eura i tko će to platiti? Ja, kao što sada plaćamo kvazi jeftinu struju dokapitalizacijom, i svi oni koji nešto rade i proizvode”, dodao je.

“Onaj tko to preuzme, vidjet ćete, za šest mjeseci do godinu dana Fortenova će procvjetati jer će se riješiti skupog duga i dobiti enormno tržište s enormnim resursima. nema poduzeća koje to ne bi kupilo. dobivate tržište od 20 milijuna ljudi, koncesiju na zemlju i vodu i proizvodnju hrane, mogućnost izvoza i kompletnu infrastrukturu. A zna se kada se mora prodati po kojoj cijeni će se prodati”, rekao je Vidaković.

