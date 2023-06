“Govor mržnje prema Hrvatima u Zambiji pokriven je kaznenom odgovornošću”

Podijeli :

Nakon saborske rasprave o izvješću pučke pravobraniteljice za 2021. godinu, pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter uključila se u N1 Newsroom.

Pučka pravobraniteljica naglašava koliko kasno izvješće pravobraniteljice dođe na red za raspravu u Saboru: “U drugoj polovini 2023. smo. Suština je u tome što to nije izvješće o radu već o stanju ljudskih prava i jednakosti u RH za 2021. godinu. Za potrebe tog izvješća prikupljamo puno podataka. Mi kada u ožujku sakupljamo podatke za prošlu godinu, već je to pogled unatrag, jer treba tijelima državne uprave i sudovima da isproduciraju sve te podatke, ali mi pišemo ogromnom broju dionika i kad sve to prikupimo i pošaljemo u Hrvatski sabor, doista je šteta da to toliko dugo stoji. Preporuke koje dajemo zapravo pregazi vrijeme jer se u međuvremenu donose zakoni, ali ne takvi i neka tema važna bude propuštena. To je jedna propuštena prilika. Zanimljivo mi je bilo za čuti da su i zastupnici žalili i izrazili su nadu da će izvješća pučke pravobraniteljice biti raspravljena ažurnije u godini u kojoj su primljena”, kaže Šimonović Einwalter.

Među konkretnim problemima na koje je pravobraniteljica upozoravala, ističe se i pitanje međudržavnog posvojenja koje je važno i za osmero hrvatskih posvojitelja u Zambiji. Šimonović Einwalter kaže: “Ono što sam ja gledala je postupanje hrvatskih institucija u smislu podrške i zaštite prava ovih 12 hrvatskih državljana – osmero posvojitelja i četvero djece. Isto tako i rekacije koje ovaj slučaj izaziva u hrvatskoj javnosti, a tu govorim o govoru mržnje. Kada imate iznošenja ovakva na društvenim mrežama, to nije pokriveno zakonom o elektroničkim medijima, ali je pokriveno prekršajnom i kaznenom odgovornošću i sve osobe koje objavljuju informacije na društvenim mrežama moraju znati da imaju odgovornost”.

Naglašava i da ovakav govor mržnje nema posljedice samo na ovih 12 hrvatskih državljana nego i na druge posvojitelje koji su se javljali pravobraniteljici zabrinuti jer se osjećaju ugroženo zbog govora mržnje i rasizma.

“Mene je žalostilo da nije bilo više zajedništva oko toga da je riječ o hrvatskim državljanima koji su se našli u jednoj za našu državu potpuno novoj situaciji. Da imate toliki broj ljudi koji se nalaze negdje zatvoreni u nekom sudskom postupku u nekoj doista dalekoj državi čiji je pravni sustav puno drugačiji od našeg. Ja bih voljela vidjeti više potpore tih osmero hrvatskih državljana koju nisam vidjela i to mi je žao. Svatko ima svoju slobodu mišljenja i izražavanja, ali ono gdje moram povući crtu je širenje mržnje prema ljudima zbog njihovih karakteristika. Objavljivanje slika djece i huškanje – to su stvari koje su protuzakonite”.

