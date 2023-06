Hrvati u Zambiji čekaju djecu pa kreću kući: “Prvenstveno im treba period mira”

"Po svim informacijama to bi trebalo biti administrativno pitanje i riješeno vrlo brzo, a onda ide logistički dio oko povratka obitelji u Hrvatsku. Mislim da je to najbolje rješenje za djecu jer druga opcija bi bila da djeca završe u sustavu socijalne skrbi u Zambiji koja nije ni njihova matična država. Svatko normalan trebao bi pozdraviti ovu presudu i mogućnost da djeca odrastaju u sigurnom prostoru u obitelji koja će za njih brinuti", rekla je stručnjakinja za socijalne politike Diana Topčić Rosenberg.

Na pitanje što slijedi, objasnila je: "Nekoliko je nivoa. Njihova privatnost je narušena kad su njihova imena objavljena. Drugi dio je trauma koju su prošli svi u ovih šest mjeseci, roditeljima treba vremena, sigurno će to ostaviti traga na njima, tu im sigurno treba podrška i pomoć. Mislim da im prvenstveno sad treba period mira. Djeca su kroz ovaj proces puno propatila. Svi smo naučili da situacija u DR Kongo nije sigurna pa su neki već u prvim godinama prošli proces važan za djecu, sigurnost, biološku obitelj, okruženje... Bez obzira na to što posvojitelji vole djecu, moramo biti svjesni da djeci treba vremena da steknu povjerenje u nas. Oni moraju steći osjećaj sigurnosti koji su izgubili zbog svih ovih problema, a za to treba mira, potpore... Važan je i osjećaj kod posvojitelja da nisu sami."

Istaknula je da treba štititi privatnost obitelji te dati roditeljima da sami odluče u tome žele li ili ne sudjelovati u javnim nastupima i poštovati tu odluku.

Komentirajući reakcije nakon odluke dodala je: "Čitajući reakcije čini mi se da smo kao društvo postali prilično zločesti i da ne razmišljamo o tome kako svoje frustracije prenosimo na komentiranje pojedinačnih slučajeva ljudi i djece. Ne mogu zamisliti da tako nešto poželim neprijatelju, a kamoli nepoznatim osobama i djeci. Često se čini da ljudi ne razumiju koncept posvajanja. To nije humanitarni čin, nije da spašavaju nekog, posvajanje potječe iz želje da se ostvarimo kao roditelji i to je odgovorna i zahtjevna uloga. To treba poštovati kao zrelu, odraslu odluku. Odgovornost je i na Vladi, pratila sam prijedloge izmjena zakona i to je samo komadić priče koju treba urediti."

Nedopustivo je da ljudi kako posvojiti dijete iz druge države saznaju preko zatvorenih WhatsApp grupa, napomenula je komentirajući zakonsku neuređenost međudržavnog posvajanja.