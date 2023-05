“Govor mržnje u Hrvatskoj prvenstveno je usmjeren na HDZ, Vladu i premijera”

Podijeli :

Gost Novog dana bio je zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol (HDZ/EPP). Izbori za Europski prlament trebali bi biti prvog tjedna lipnja iduće godine, a Sokol kaže da je to još daleko i da se o tome još nije razgovaralo.

“Znam da mediji vole nagađati, ali konkretno ništa nije odlučeno, daleko smo od toga. Europski su više za godinu dana, krajnji rok za parlamentarne je 9 mjesec 2024. Puno je vremena. Mi se bavimo našim poslom, da radimo u interesu građana. Drago mi je da sam dobio priznanje za svoj rad, da sam proglašen jednim od najutjecajnijih zastupnika u pordučju zdravstva. Na taj se način kroz tu neku mrežu koja ocjenjuje rad zastupnika može vidjeti tko kako radi u parlamentu”, rekao je Sokol.

Platforma EU Matrix “Index utjecaja” mjeri utjecaj zastupnika Europskog parlamenta na zakonodavstvo EU i ove godine se plasiralo na listu četvero naših eurozastupnika. Uz Sokola tu su Željana Zovko (HDZ), Biljana Borzan (SDP), Tonino Picula (SDP).

“Po pitanju zdravstvene politke, Hrvatska jedna od najaktivnijih i najutjecajnijih država u Europskom parlamentu”

“Kada govorimo opećnito o zdravstvenoj politici Europske unije, vidi se da je Hrvatska općenito jedna od najaktivnijih i najutjecjanijih država u EP-u baš u području zdravstva. Tu smo utjecajniji i aktivniji nego bi po veličini trebali biti. Mislim da je to dobra poruka, da šaljemo koliko nam je zdravstvo važno”, rekao je Sokol.

Proglašen je i kraj pandemije koronavirusa, cijelo to vrijeme bilo je mnogo kritika.

“Naravno da nije bilo idealno, da je bilo pogrešaka, ali nije bilo informacija. Naravno da su se na početku morale uvesti mjere predostrožnosti da bi se spriječila velika smrtnost naših građana. Istaknuo bih da je Hrvatska nakon prvog vala, kad smo imali više informacije, dobro balansirala između očuvanja zdravlja građana i očuvanja gospodarskog i društvenog života i društvene stabilnosti. Građani ne percipiraju koliko se u Hrvatkoj puno normalnije živjelo nego u većini Europe”, odgovara Sokol.

Sokol je također imenovan izvjestiteljem EPP-a za reformu farmaceutskog zakonodavstva. U posljedne vrijeme se često pojavljuje zabrinutost oko dostupnosti lijekova.

“Moramo što više vratiti proizvodnju u Europu, da što manje ovisimo o trećim zemljama, to je strateški prioritet. Ako ovisite o drugima, možete se naći u problemima, to se vidjeli i na primjeru pandemije. Što manje ovisiti o trećima, što više poticati inovaciju i proizvodnju da dođu u Europu. Također, potrebno je omogućiti da sve države članice imaju jedna status, da se lijekovi svugdje stavljaju na držište u isto vrijeme i ono što je osobno važno – da smanjimo cijenu lijekova. Mislim da su to glavni ciljevi ove reforme”, rekao je Sokol.

SOA je izvijestila da je Hrvatska sigurna i stabilna demokracija, ali ima nekih uznemirujućih dijelova izvješća. Vlada je jučer dobila pretnje smrću pa je bilo i dugih cijevi interventne policije u Banskim dvorima. Izazovi su s nasiljem u cijeloj Europi.

“Generalno je Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja u EU-u, to je jedna od našiih prednosti, to je važno i za našu sezonu. Izoliranih incidenata ima, postoje pojedinici ili neke manje grupe na eskremnom političkom spektru koje šire govor mržnje, pogotovo preva Vladi i vlasti. Time se nadležne službe trebaju baviti i mislim da to dobro rade i tako treba nastaviti. Govora mržnje ima i drugdje, ne bi h rekao dao smo lošiji, ali izoliranih slučajeva ima. Govor mržnje u Hrvatskoj je, ako gledate komentare na portalima i društvenim mrežama, uglavnom koncentriran na HDZ i na vlast. To sve što možete pročitati je vezano uz Vladu, premijera, vlast, to je nešto što je ispod svake razine. To je nešto što u određenim situacijama može biti zabrinjavajuće, ali to je na tijelima sigurnosti da odrede koliko je neka prijetnja ozbiljna. Da sve HDZ-ovce treba… neću ni govoriti sve te glagole, toga apsolutno ima i to je usmjereno prvenstveno prema HDZ-u, Vladi i premijeri i naravno da sve takve stvari treba prijaviti i ispitati koliko su ozbiljne ili nisu”, komentirao je Sokol.

