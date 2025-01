Građani ogorčeni zbog prakse Hrvatske pošte: “Njima već plaćenu uslugu sami odradimo”

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Iz Hrvatske pošte napominju kako brojne domaće i međunarodne e-trgovine u siječnju imaju zimske rasprodaje zbog čega trenutno bilježe povećan priljev paketa što je samo nastavak rekordne paketne sezone koja je počela još u drugoj polovici studenog prošle godine.

“Dobar dan, ovdje Hrvatska pošta. Stigao je paket za vas, hoćete li doći u naš ured i preuzeti ga?” mnogi od nas koji smo nešto naručili preko interneta i platili dostavu doživjeli smo ovu “velikodušnu” ponudu Hrvatske pošte da njima već plaćenu uslugu sami odradimo. Na primjedbu da sam platila dostavu na kućnu adresu i da se osjećam kao da mi blagajnica u supermarketu naplati robu pa mi kaže da je vratim na police, službenica Hrvatske pošte kaže da nema problema, poštar će mi donijeti paket, a ona je samo mislila da mi to možda više odgovara. Paket je dostavljen “brzom dostavom” ne istog dana, ne sutradan, već prekosutra. Predviđeni datum isporuke bio je u petak, 10. siječnja, poziv iz Hrvatske pošte uslijedio je kada je već istekao, u ponedjeljak, a paket je stigao u srijedu, pet dana nakon roka.

Moj slučaj nije usamljen. Mnogi su i otišli po svoje pakete unatoč plaćenoj dostavi. Neki zato da što prije dođu do njega, a neki jer su mislili da moraju. Poput gospođe koja nam se javila.”

Vrhunac je sezone online kupovine, svakoga dana stiže 100.000 paketa. Obratite pažnju na šest pravila

Nezadovoljni korisnici

“Pitala me hoću li doći po paket, nije mi rekla da će mi ga dostaviti ako ja ne dođem i što sam drugo mogla reći osim da hoću? Ja sam već u godinama, odavno ne vozim pa sam zvala kćer da ona ide. Baš se naljutila i na mene i na Poštu” javila se jedna čitateljica Večernjem listu.

“I onima koji su naručili u paketomat, rade isto. Tek na praćenju pošiljke vidiš da je u nekoj pošti”, tvrdi još jedna nezadovoljna korisnica.

S obzirom na to da nijedna druga dostavna služba to ne radi, Večernji list je pitao Hrvatsku poštu zašto nazivaju ljude koji su platili dostavu i nude im da sami dođu u poštanski ured po paket kada je usluga već plaćena i zbog čega ne vraćaju novce onima koji na to pristanu.

Što kažu iz Hrvatske pošte?

“Iako s e-trgovinama imamo ugovoren rok isporuke od tri radna dana, cilj nam je da što veći broj korisnika svoj paket dobije što prije. Kolege koriste opciju pozivanja korisnika u poštanski ured u periodu vršnog opterećenja i velikog priljeva paketa, a ta praksa nam se pokazala kao pozitivno iskustvo za naše korisnike. Ako korisnici ne mogu ili ne žele doći u poštanski ured, poštar će im svakako dostaviti paket na adresu. Svi radnici Hrvatske pošte ulažu maksimalne napore kako bi velik broj pristiglih paketa bio isporučen čak i prije propisanog roka, a pozivanje korisnika samo je jedna od mogućnosti da svoj paket dobiju što prije “, odgovorili su nam iz Hrvatske pošte.

Napominju kako brojne domaće i međunarodne e-trgovine u siječnju imaju zimske rasprodaje zbog čega trenutno bilježe povećan priljev paketa što je samo nastavak rekordne paketne sezone koja je počela još u drugoj polovici studenog prošle godine. Tvrde kako se ova praksa pokazala kao “pozitivno iskustvo za korisnike”.

Pošta zatrpana paketima, a građani ljuti zbog neisporuke: Evo što su rekli iz Hrvatske pošte

Hrvatska pošta nije odgovorila na pitanje zašto ne vraćaju novac za uslugu koju nisu isporučili. Bez odgovora je ostalo i pitanje je li problem taj što nemaju ljudi i hoće li odustati od dostave kada je, očito, izbjegavaju. Ali, naveli su kako je nazivanje klijenata i nuđenje da umjesto njih odrade ono što su im platili, u skladu s propisima.

“Napominjemo kako je privremena isporuka paketa u pojedinim poštanskim uredima u skladu s Općim uvjetima za ostale usluge kojima je propisano da Hrvatska pošta „iznimno u slučajevima velike opterećenosti svojih sustava dostave, a koji podrazumijevaju iznadprosječnu količinu pošiljaka u referentnom razdoblju, zadržava pravo da pošiljke kojih su pošiljatelji korisnici s kojima HP d.d. ima sklopljen pisani ugovor uručuje primatelju putem drugih kanala dostave predviđenih ovim Općim uvjetima“- istaknuli su. Dakle “drugi kanal dostave” smo mi sami.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Anušić Bauku: Otpadali ste k’o ratkape, otpadat ćete i dalje! UŽIVO HDZ-ovka ispričala vic pa dobila dvije opomene: “Prelaze slon i miš preko mosta…”