Grbin: Nećemo dopustiti ekipi kao Markić da kroji budućnost Hrvatske

Podijeli :

Zeljko Hladika/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Peša Grbin u emisiji Točka na tjedan osvrnuo se na prijedlog izmjena Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji (MPO), koji je u proceduru poslala upravo njegova stranka.

Pristup pomognutoj oplodnji treba omogućiti svim ženama bez obzira na seksualnu orijentaciju, ali tako da na teret HZZO-a na to imaju pravo samo žene kojima je utvrđen problem s plodnošću, dok ostale postupak trebaju platiti. Pravo na potpomognutu oplodnju trebaju imati svi muškarci i žene u braku, izvanbračnoj zajednici te registriranom ili neformalnom životnom partnerstvu, stoji u prijedlogu.

Dakle, ovime bi i istospolni parovi mogli pristupiti potpomognutoj oplodnji i to je ključna stavka onoga što SDP predlaže. Očito se prije izborne godine kreće nešto žustrije u lijevom smjeru, kako bi se podsjetilo birače što SDP zastupa, predstavlja i za što se zalaže.

U Španjolskoj besplatna oplodnja za neudate i lezbijke, omogućena i transrodnima Medicinski potpomognuta oplodnja nije svjetonazorsko pitanje

“Ovaj zakon je zakon na kojem se radilo malo duže jer ne radi se o jednoj odredbi. To se gradilo na onome iz 2012. Do te godine Milinović i HDZ-ova ekipa je praktički ubila medicinski potpomognutu oplodnju u Hrvatskoj, ali od te 2012. je krenulo u boljem smjeru, no i to treba doraditi. U ovom trenutku imamo oko 100.000 parova koji bez medicinski potpomognute oplodnje ne mogu imati djecu. Kad bismo mogli sve njih uključiti u to, Hrvatska bi i demografski izgledala bolje”, rekao je Grbin.

Bitno je u prijedlogu to što SDP želi da se u određenom vremenu donese odluka oko zamrznutog zametka, umjesto da se čuvaju na neodređeno vrijeme. Problem je što će se to dočekati kao ideološko pitanje i nastat će prijepori, kao i onoga da gay parovi mogu koristiti medicinski potpomognutu oplodnju.

“Zato što Ilčić, Zekanović ili Markić nešto ne žele, mi se ne bismo trebali time baviti? Nećemo dopustiti toj ekipi da kroji budućnost Hrvatske. Uopće neću imati na pameti što oni misle. Takav zakon bi pomogao brojnim parovima dobiti djecu i unaprijediti demografsku sliku. Bez uključivanja države, ona se neće poboljšati. Zato se zalažemo i za besplatne vrtiće. To bi koštalo oko 300 milijuna eura godišnje, što je jedan posto proračuna”, izjavio je Grbin i na kraju komentirao da je predsjednik Zoran Milanović istupima pomogao premijeru Andreju Plenkoviću skrenuti pažnju s HEP-a:

“Razumijem njegovoj potrebi za reakcijom i nadam se da će Plenković shvatiti da ego u nekim trenucima mora ostaviti po strani. Evo, pozivam ga javno neka se ispriča za Gabrijelu Žalac i Lovru Kuščevića, a onda neka priča dalje.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Praksa iznajmljivanja na crno: Vlasnici kuća ne prijavljuju ni sebe ni goste Bali, Santorini… Na listi najljepših otoka u svijetu našao se i jedan hrvatski Oprez! Ove stvari maknite iz auta kad je velika vrućina