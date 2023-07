Hajdaš-Dončić: “Ovo je kao virtualni seks, Milanović i Plenković moraju…”

Podijeli :

Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Damir Habijan (HDZ) i Siniša Hajdaš-Dončić (SDP) sučelili su se u Dvoboju Točke na tjedan oko brojnih gorućih političkih i društvenih tema kojima smo svjedočili unazad tjedan dana.

Prvenstveno se misli na sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko kandidata za ravnatelja Vojno sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA). Ali, ta bi priča mogla biti gotova do sutra.

Vidović: Isprike ne dolaze u obzir, Milanović se nema zašto ispričati Plenkoviću

“Koliko sam shvatio, obojica su ovlastili bliske suradnike kako bi pronašli kompromisno rješenje. Jer, politika je stvar kompromisa, posebno ako ste u njihovim ulogama. Mislim da bi premijer trebao prihvatiti poziv predsjednika i zajedno u konzultacijama ne samo razgovarati o jednoj funkciji kao ravnatelj VSOA-e jer je to trebalo biti riješeno prije nekoliko mjeseci, nego i o drugim važnim temama kao obrambeni sustav ili diplomacija. Važno je da se ego stavi pod određene granice i da se dogovorom riješe neke stvari”, rekao je Hajdaš-Dončić, a potom se nadovezao Habijan:

“Mi još od 1. veljače imamo taj upućeni dopis. Do danas nije bilo nikakvog očitovanja predsjednika. Nakon toga, iniciran je sastanak Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija kako bi se pronašlo rješenje. Bitno je reći, nema nikakve ustavne krize, ono obraćanje je služilo samo predsjedniku za skupljanje jeftinih poena, Vlada je sve izrečeno demistificirala datumima i argumentima.”

Pitanje je koliko je sukladno Ustavu da razgovaraju ovlaštene osobe, umjesto predsjednika i premijera, koji ne razgovaraju iako bi morali surađivati po određenim pitanjima. A i sljedeće godine istječe mandat šefu SOA-e, načelniku i zamjeniku Glavnog stožera, gdje ponovno trebamo suradnju njih dvojice. Kako to nije kriza?

“Nigdje ne piše da oni moraju razgovarati, ako se strogo držimo propisa. I kad je predsjednica bila Kolinda Grabar-Kitarović, a premijer Milanović, s njom je razgovarao ministar obrane Ante Kotromanović. Dakle, nije prvi put i nema ovdje nikakve krize, siguran sam da će naći kompromisno rješenje”, smatra Habijan.

“Ured predsjednika je u veljači, nakon pisma Banožića, odgovorio da za njih to nije primjereno. A da li posrednici mogu rješavati ovakve stvari… Mogu, ali po meni to nije dobro, mislim da bi njih dvojica morali razgovarati. Ne znam zašto Plenković ne prihvati poziv Milanovića, pa njih dvojica se jako dobro poznaju, ista su škola sa Zrinjevca. Ne vidim zašto ne bi razgovarali i po meni je tu Milanović u pravu. Što se Ustava tiče, oni se mogu usuglašavati preko posrednika”, ustvrdio je Hajdaš-Dončić.

Samo, ova situacija nastala je jer oni ne komuniciraju, potpuna je nepotrebna.

Plenković uputio prijedlog Milanoviću: “Ovo je politička koncesija”

“Imali smo dopis i tri opcije, moglo se prihvatiti, odbiti ili dati neko svoje rješenje, no ništa se nije dogodilo. Podsjetit ću, kad je 24. veljače prošle godine krenula ruska agresija na Ukrajinu, premijer je zatražio sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost, ali to se nije dogodilo. Vi morate imati u vidu da predsjednikov stil nije primjeren. Ne možete ujutro izvrijeđati sve, a onda ih navečer pozvati na sastanak. To se vrijeđanje, na osobnoj razini, ničime ne može opravdati. Također, ponavljam, nema nikakve ustavne krize. Podsjetit ću, 2012. se putem telefonske sjednice donijela odluka o voditelju Ureda za nacionalnu sigurnost i tad se nije govorilo o ustavnoj krizi. Siguran sam da će se naći kompromisno rješenje”, kazao je Habijan.

“Ne govorimo o vokabularu, ni Plenković ne ostaje dužan Milanoviću, svatko ima svoj. Građani će odlučiti tijekom superizborne godine o strankama u parlamentu, ljudima u europarlamentu, predsjedniku… Točno je da je premijer tražio sazivanje Vijeća nakon početka ruske invazije i to se nije dogodilo, no nakon toga je četiri ili pet puta Milanović htio da se nađu pa se to nije dogodilo. Ponovit ću, lopta je na Plenkovićevoj strani. Mjesta su prazna, stvari se ne rješavaju, ljudi ne znaju što s njima, zabrinuti su, a stvari se ne rješavaju, sve stoji,” objasnio je apsurdnu situaciju Hajdaš-Dončić.

Ako obojica dobiju iduće izbore, čeka li nas još četiri godine ovakvog odnosa između njih dvojice? Što ako Milanović Plenkoviću ne želi predati mandat pobjedniku?

Milanovićev ured objavio Banožićevu odluku za koju tvrdi da je suprotna Ustavu

“Očekujem da se predsjednik drži Ustava i to je vrlo jasno. Ponavljam, njegov način komunikacije ne može se braniti stilom. Podsjetit ću, na press konferenciji je zabranio pristup novinaru. Zamislite da je predsjednica to napravila, to ne bi prošlo. Ne može zabraniti novinaru pristup ujutro, a onda navečer govoriti o poštivanju institucija. Meni je to nedopustivo, ali nadam se da će predsjednik ipak poštovati Ustav. Dobio je prijedlog o kojem se nije očitovao, a kad je stigao rok, govori što govori. Pa što je radio pet mjeseci? Imam osjećaj kao da namjerno producira ovu situaciju kako bi stvorio dojam kriznog stanja”, rekao je Habijan.

“Ponavljam, stvari treba riješiti, Plenković mora prihvatiti Milanovićev poziv, da se zatvore u jednu prostoriju i riješe stvari. Imate Ustav, koji kaže “usaglašavanje”. Da li to radite sami… To je kao razlika između seksa i virtualnog seksa. Morate imati fizički kontakt, morate razgovarati sami”, mišljenje je Hajdaša-Dončića.

Ulazimo u superizbornu godinu, čini se da obojici treba nešto slično, ovakav sukob.

“Predsjednik je na neki način preuzeo ulogu vođe oporbe. To se moglo vidjeti i u Saboru, gdje je oporba preuzela njegovu komunikaciju pa zastupnici kao da se natječu tko će gore uvrijediti predstavnike vlasti. On kao da ih vodi u tome”, izjavio je Habijan, ali Hajdaš-Dončić se nije složio:

“Nije on vođa oporbe. Bilo što da se otvori, HDZ će biti vezan uz tu aferu. Koliko je ministara već otišlo, ni ja ih više ne pamtim, a to je jer Plenković nije uspio što je obećao – reformirati HDZ i Hrvatsku.”

Habijan se pak vratio na tezu o Milanoviću kao lideru oporbe:

Milanović: Plenković vrši udar na ustavni poredak i demokraciju

“Kad smo glasali o obuci ukrajinskih vojnika, on je svojim proruskim stavom doveo dio oporbe u poziciju svojih taoca. Meni je žao što mu je SDP taoc i po anketama se vidi da mu to šteti.”

Kad već premijer ne želi zbog predsjednikovog načina komunikacije razgovarati s njim, u čemu je problem oko predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, s kojim također ne želi razgovarati iako je njegova komunikacija pristojna i primjerena?

“Nigdje nije odbijen taj razgovor. Ključno je da se situacija oko pravosuđa riješi i da dobijemo pozitivno rješenje”, diplomatski je odgovorio Habijan.

“Stil vladavine Andreja Plenkovića je jednostavan, ministri ne mogu ništa odlučiti sami, moraju sve pitati njega. Dakle, kontrola”, komentirao je na kraju Hajdaš-Dončić, na što mu je Habijan spočitnuo nedemokratičnost unutar SDP-a.

