Grbin o dogovoru HDZ-a i DP-a: “Nema boljeg ljepila od novca!”

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin dao je izjavu za medije u kojoj se osvrnuo na postignuti dogovor između HDZ-a i DP-a.

“Pola milijuna nas je manje i odgovor na to je osnivanje novog ministarstva. Potrebno je zadovoljiti apetite za foteljama i sve se svodi na to. Nismo čuli gotovo ništa o programima osim dvije riječi – povećanje plaća i uskrata financiranja jednom tjedniku”, kazao je Grbin.

“Što se tiče SDSS-a, to je politička stranka. Slušajući Pupovca kako jučer i dalje brani lex AP, to mi je bilo pomalo degutantno za slušati. Kad smo slušali izjave nakon pregovore gdje su i predstavnici HDZ-a i DP-a bili zadovoljni, nismo čuli kako će se boriti s gorućim problemom, a to je problem korupcije. Borba se svela na to da je premijer sve druge odlučio prozvati korumpiranim”, dodao je.

“Kad ti je glavna poveznica novac, onda nema boljeg ljepila od toga”, ističe šef SDP-a.

Kaže da raspodjela ministarstava pokazuje da su tu glavni financijski interesi.

“Iz DP-a su razgovarali s nama da maknemo lex AP i Turudića, glasali su u Saboru protiv toga, a sad ne govore o tome, mogu reći samo – degutantno”, poručio je Grbin.

