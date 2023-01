Grbin o obnovi: Republika Srpska je sagradila više kuća od Hrvatske. Sramotno

Podijeli :

Izvor: N1

Sabor je raspravljao interpelaciju oporbe o radu Vlade vezano uz obnovu od potresa koja je na inicijativu SDP-a na dnevni red Sabora uvrštena još 2021.

Kako su svi problemi od tada još aktualni, oporba ju je sada odlučila “pogurati” na raspravu prikupivši 30 potpisa.

Kažu kako interpelacijom “žele natjerati Vladu” da ubrza obnovu i traže da se pristupi izmjenama Zakona o obnovi, pojednostavi potrebna dokumentacija, osiguraju dodatni kadrovski kapaciteti, transparentnije obavještava javnost što se poduzima u obnovi te da se paralelno uz obnovu provodi revitalizacija Banovine.

Peđa Grbin rekao je kako je priča oko revitalizacije stala. “Mnogi su davali čitav niz konkretnih prijedloga. Tražili smo da se svi procesi stave pod jedan krov da ne bi bilo prepucavanje Fonda i ministarstva kao što je bilo u ljeto 2021. Što su oni napravili? Dodali još i Središnji ured u tu priču i sad se tek ne zna tko pije, a tko plaća”, rekao je.

Bačić objavio datum kad vjeruje da će se izglasati novi Zakon o obnovi

Republika Srpska je sagradila više kuća od Republike Hrvatske. Sramota je to reći , ali to je tako. Prije godinu dana SDP je slao amandman da se za obnovu plate sredstva unaprijed, ali vi ste to odbili. I zato obnova stoji. Jer ona baka na brdu jednostavno nema sredstava da svoju srušenu kuću započne obnavljati”, dodao je.

“Vidim da ste sada u novom zakonu prihvatili brojne naše prijedloge i to podržavam. Sada je Ministarstvo glavno, ali uključujete još jedno tijelo, Agenciju za pravni promet, i molim vas da to preispitate jer je to stvar koju isto može napraviti ministarstvo. Nadamo se da ćete svoje rokove ispoštovati i da ćemo za koji mjesec pričati o obnovi, ali složit ćete se, ovo dolazi prekasno”, tvrdi Grbin dodajući da za razliku od poslijeratne obnove, kada smo bili prepušteni sami sebi, sada imamo novca iz EU.

“No ta sredstva trebaju biti potrošena do lipnja 2023., pa me zanima koliko je tih sredstava iskorišteno jer je nedavno taj iznos bio na tek pet posto. Znamo da smo u Hrvatskoj suočeni s muljanjem s europskim novcem, a vi ste sada ukinuli i kontrole”, napomenuo je.

“Ne raspravljamo da bismo se politički prepucavali nego je cilj ove rasprave da se postupak obnove ubrza”, rekao je.

Ustvrdio je kako će oporba ministri Bačiću “puhati za vratom”.

Arsen Bauk jer rekao da bi se Banovina mogla preimenovati. “Ako Branko Bačić uspije neka se Banovina slobodno zove Brankovina, ali ako ne uspije ona će i dalje ostati Ruševina. Također, neka se i Petrova gora slobodno preimenuje u Brankova gora”, rekao je i nasmijao prisutne.

Grbin je podsjetio na primjer Gunje gdje je “daleko veći broj objekata obnovljeno u daleko manjem vremenu, a potrošeno je manje novca”.

Mostov Nino Raspudić želio je znati zašto nema isprike za izgubljenu godinu i sedam mjeseci, a u slučaju Zagreba čak i tri godine. “Iznenadio sam se kad sam vidio ovu interpelaciju staru godinu dana i vidio da su problemi identični kao i tada”, rekao je.

Nikola Grmoja je rekao da je šteta već učinjena i da vladajući samo mogu samo umanjiti ovu sramotu.

SDP-ova Sabina Glasovac jer napomenula kako je ministar Bačić u svojoj posjeti Banovini zaobišao i Glinu i Sisak gdje nije na vlasti HDZ.

Novi ministar Branko Bačić je rekao da se u zadnjih 16 mjeseci na Banovini puno toga promijenilo. “Ne slažem se da je obnova u cijelosti zakazala i spora. Imamo podatke o potresu u Italiji 2015. godine, a ni jedna velika država još dan danas nije riješila pitanje tog potresa. Govorim to jer je jako puno napravljeno na polju javne infrastrukture i obnove zgrada javne namjene”, rekao je.

“Moglo se bolje, a do kraja lipnja treba potrošiti 2,5 milijarde kune i veliki je posao ispred nas. Što se tiče privatnih kuća tu situacija nije dobra. Prema našoj procjeni mislim da će biti oko 8.000 objekata koja će trebati ili konstrukcijski nadograditi ili u potpunosti izgraditi. Kada govorimo o Gunji, tamo je puno kuća obnovljeno, ali kad usporedite ovih 8.000 onda vidite da je to ogromna razlika”, smatra Bačić.

