Bačić objavio datum kad vjeruje da će se izglasati novi Zakon o obnovi

Izvor: N1 / Ivan Hrstić

Ministar graditeljstva Branko Bačić nakon sjednice Vlade odgovarao je na pitanja novinara.

Radimo na ubrzanju kako bismo utrošili maksimalna sredstva. Već smo i održali sastanke, rekao je Bačić.

Dodao je i da se mora osobno uvjeriti u stanje svakoga projekta te da je neozbiljno prije toga govoriti ikakve procjene.

Tomašević i Bačić održali prvi sastanak i otkrili što se mijenja u obnovi

“Da bismo to doista mogli ubrzati, da bismo mogli reći da smo olakšali, to je donošenje zakona koji je u proceduri. Naš je plan da rok za donošenje u Saboru bude najkasnije 17. veljače i tog dana ćemo prezentirati plan i program za zbrinjavanje svih naših sugrađana koji su u kontejnerima”, rekao je Bačić.

I samoobnova se treba ubrzati, poručio je. “Dosta ljudi je zainteresirano, ali ne mogu dizati kredite. Uvjereni smo da je jedini mogući način da u startu kad ministarstvo izda rješenje o obnovi, istog trenutka će država na poseban račun, u komercijalnoj banci na ime sugrađanina koji mora obaviti obnovu, u stopostotnom iznosu, u cijelosti isplatiti sredstva. Da bismo se osigurali da se ta sredstva ne bi trošila nenamjenski, mi ćemo svaki račun koji dođe isplaćivati, ako je on u okviru projekta samoobnove. Ima tu još puno detalja koje smo poduzeli da bismo smanjili broj sudionika”, rekao je Bačić.

U sedam dana, koliko je zakon u esavjetovanju, nastojat će iznaći i još rješenja koja bi ga mogla unaprijediti, rekao je Bačić.

Na obnovi javnih zgrada se radi jako puno, mi smo nezadovoljni dijelom koji se odnosi na obnovu privatnih kuća. To je važno i stvara sliku, ali milijardu eura samo iz jednog fonda će se unijeti i uložiti u obnovu javnih zgrada, bolnica, škola, domova zdravlja, muzeja, zgrada uprave i u prometnice… Tim sredstvima ćemo omogućiti da ono što godinama nismo ulagali u prometnu infrastrukturu, da to obnovimo. Nezadovoljni smo dinamikom obnove privatnih kuća i to se slažem da se treba ubrzati”, rekao je Bačić.

Dobro je da propitujete i idete u svaki detalj obnove i na taj način nas držite budnima i pomognete da se proces obnove ubrza, rekao je Bačić novinarima.

