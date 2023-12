Grbin bi uveo porez na nekretnine, kaže da većina građana ne bi plaćala više

Podijeli :

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u N1 Studiju kod Igora Bobića gdje je objašnjavao zašto bi parlamentarni izbori trebali biti čim prije, a komentirao je i kandidata za ministra gospodarstva i održivog razvoja, Damira Habijana.

“Što očekujem od njega? Apsolutno ništa. Uopće ne treba biti ova rasprava sutra u Saboru. Ono što nam je potrebno su novi izbori. Kad četiri puta mašiš kao što je Plenković mašio sa svojim suradnicima onda je potpuno jasno da nije problem u jednoj osobi, u jednom resoru, nego je problem u tome kako ova Vlada funkcionira, a to je loše”, kaže Grbin.

Grbin: ”U vrijeme Ive Sanadera uzimalo se 5, 10, 15 posto. Puno, ali malo prema ovih ‘pola-pola’…” Tomislav Klauški: Najvažniji zadatak Damira Habijana je da ne bude uhićen

Grbin kaže da su dva način kako se može raspustiti Sabor.

“Jedan je da HDZ smogne hrabrosti i kaže ‘idemo pred građane, građani su zaslužili da idemo na izbore.”

“A drugi je kada se ispune uvjeti i oporba skupi potpise i zatraži da se o tome raspravlja i da se o tome glasa. Taj zahtjev nismo još podnijeli jer treba proći 60 dana od uvrštavanja na dnevni red. Oni nemaju hrabrosti to uvrstiti na dnevni red kako bi to razdoblje otegli što je moguće više. Ako to bude uvršteno na dnevni red sredinom siječnja, od tada 60 dana je trenutak kada mi možemo formalno inzistiriati.”

Grbin smatra kako to pokazuje da se HDZ i Andrej Plenković boje građana.

“Doista sam prošli tjedan pogriješio kada sam prozvao Jandrokovića kukavicom. Ne, kukavica nije on. Kukavica je Plenković koji mu ne dopušta da on to stavi u dnevni red, a koliko Jandroković ima svojeg ‘ja’ može pokazati već sutra.”

Grbin kritizira to što se još uvijek ne zna datum izbora i tvrdi da je SDP trenutno jedina stranka u Hrvatskoj koja je spremna za izbore.

“Ako sada nije vrijeme za izbore onda ne znam kada je. Hrvatska mora promijeniti smjer. Ako oni odbiju tu raspravu pokazat će kolike su kukavice. U ovom trenutku mislim da je SDP jedina stranka u Hrvatskoj koja je spremna na izbore. Ne libimo se to pokazati”, poručuje Grbin.

SDP planira porez na nekretnine

Grbin kaže kako se problem stotine tisuće praznih stanova ne može riješti bez poreza na nekretenine.

“Ne poreza na nekretnine kao novog nameta već poreza na nekretnine kao modela aktivacije praznih nekretnina.”

Grbin je opisao model po kojem bi se to odvijalo.

“Za sve one koji žive u svojoj nekretnini ništa se ne bi promijenilo u odnosu na iznos komunalne naknade koju sad plaćaju. Onaj koji legalno iznajmljuje nekrentninu i za to legalno plaća porez, taj iznos poreza se koristi kao rabat, njemu porast minimalno.”

“Za one stotine tisuće praznih nekretnina ili ćeš legalizirati tog podstanara kojeg imaš pa plaćati porez na to, pa će država i društvo imati neke koristi od toga. A ako imaš praznu nekretninu koju čuvaš kao način ulaganja, onda ćeš birati. Ili ćeš nekretninu staviti u nekakav oblik prometa, pa će se ona korisiti pa će možda dovesti do smanjenja najma ili smanjenja cijene po kojima se te nekretnine prodaju, ili ćeš plaćati porez na nekretninu, a društvo će od toga imati novac da gradi novi stambeni fond i ulaže u druge stvari”, dodaje.

Grbin kaže kako većina građana po ovom modelu neće plaćati više, nego samo oni koji drže ogromne nekretninske fondove i oni koji iznajmljuju na crno.

“I mislim da je to u redu, jer većina ljudi ove zemlje nema drugu nekretninu”, ističe Grbin.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Satwinder iz Indije otkriva nam koliko uštedi od zagrebačke plaće: “Ponekad i više od toga” Nijemci vuku potez bez presedana: “Snaga spremna za rat” stiže na istok Europe