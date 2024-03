Grbin poslao poruku Ustavnom sudu: Kad im je odgovaralo, znali su biti brzi

Podijeli :

Sanjin Strukic/Pixsell

Predsjednik Republike Zoran Milanović će se obratiti Glavnom odboru SDP-a, najvišem tijelu stranke između dviju Skupština, na temu kandidature koja je iznenadila političku scenu.

Bačić za N1 o Milanovićevom potezu: Ovo nitko nije očekivao. Neka podnese ostavku!

Glavni odbor neće donositi nikakvu odluku koja se odnosi na njegovu iznenadnu kandidaturu, nego će, kako je bilo i planirano, usvojiti financijski izvještaj i predizborni program. No, Milanović bi trebao održati govor pred njima i neupitno će dobiti podršku. Pritom, jedina eventualna prepreka je ocjena Ustavnog suda, ali to predsjednika SDP-a Peđu Grbina ne brine.

“Mi smo stranka Ustava i zakona. Naš posao je da gradimo institucije, a ne da ih rušimo. Ako Ustavni sud, bez obzira na to što niti jedan članak ili stavak Ustava ovakvu kandidaturu ne zabranjuje, ipak nađe da ona nije dopuštena, mi ćemo to poštovati jer je naš posao da institucije vratimo Ustavu. Ali to se odnosi na izbore za Sabor, a SDP-u nitko ne može zabraniti reći tko će biti naš kandidat za premijera”, kazao je Grbin za Jutarnji list pa dodao:

“Neka ne zavlače s odlukom. Znali su biti brzi kada im je to odgovaralo.”

