Grmoja o Fortenovi: “O rješavanju ruskog bremena odlučivat će porusica Vujnovac”

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja u Dnevniku N1 komentirao je danas objavljenu vijest da Fortenova grupa započinje proces promjene vlasničke i kapitalne strukture.

“U tom procesu rješavanja ruskog bremena, imamo situaciju da će porusica, to je Pavao Vujnovac, odlučivati, ne samo kome će se to prodati, nego i po kojoj cijeni. To je isto ključno pitanje. On će moći to odrediti. Moći će odrediti da se to proda Pavlu Vujnovcu ili da se proda nekome drugome, ali bitno je da će on tu sudjelovati i odlučivati u cjelokupnom tom procesu jer ako su Rusi izuzeti iz odlučivanja, onda je on taj ključni faktor koji o svemu odlučuje”, kaže Grmoja.

Grmoja tvrdi da je Vlada predala Fortenovu Vujnovcu: “Doveli smo se u ovakvu situaciju. Vlada je u tome sudjelovala, praktički predala Pavlu Vujnovcu Fortenovu i sad ćemo vidjeti kako će cijeli ovaj proces završiti. Mislim da bi bilo dobro pitati premijera Andreja Plenkovića što misli o ovome i kako će država, s obzirom na to da se uplela u rješavanje situacije u Agrokoru, nadzirati te procese i što će se sada događati”, izjavio je Grmoja za N1.