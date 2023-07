Grmoja: Ovaj čovjek veći je od premijera i države, oteo je Hrvatsku

Podijeli :

N1

Naša Anka Bilić Keserović razgovarala je s Mostovcem Nikolom Grmojom. Mostovac smatra da se po broju zastupnika koji su se odazvali na izvanrednu sjednicu najbolje vidi da je Hrvatska u izvanrednom stanju.

Grmoja se kratko osvrnuo na nedolazak predsjednika Republike na izvanrednu sjednicu Sabora koja je sazvana upravo na njegov zahtjev. “Predsjednik je i sam rekao da krađu u HEP-u ne smatra nečim prevelikim, daje bilo i većih afera, da Pavao Vujnovac za te novce ne ustaje iz kreveta. To je skandalozno, radi se o 12 milijuna eura hrvatskih građana…”, govori Grmoja i dodaje kako je sve drugo što je predsjednik rekao očekivano i u njegovom stilu te da ne smatra da je predsjednikov nedolazak ponižavajući jer “onoga tko ima svoj stav, kičmu i dostajanstvo ne može bilo tko poniziti”. Nije, kaže, ni očekivao da se predsjednik ukaže u Saboru.

“Njegov je stav važan građanima, izravno je izabran, ali njegov stav ne određuje djelovanje oporbe”, kaže Grmoja.

UŽIVO Burno u Saboru: “Možemo ovdje, iz solidarnosti, ugasiti klimu na tri dana”

“Biram da ne dobijemo nijedan politički bod, ali da se napravi pomak po određenim pitanjima”, govori.

Situacija u HEP-u, govori Grmoja, “pokazuje da je Vujnovac jači od države, da je oteo Hrvatsku” i da Plenković bez njega ne smije smijeniti Upravu HEP-a jer je ona “pod ingerencijom Pavla Vujnovca”.

“Plenković ne smije protiv njega”, navodi Mostovac i dodaje: “Ako smijeni Filipovića pokazat će se da je potpuni PPD-ov igrač. Mi imamo razvlaštenog premijera, otetu Hrvatsku i na to Most stalno upozorava.” Prema Grmojinim riječima, najbolji pokazatelj toga da je Vujnovac postao veći od države i veći od premijera je to što je premijerov neformalni savjetnik išao kod njega kako ga se ne bi napadalo u nekim medijima.

Sve detalje današnjih događanja u Saboru pronađite OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok