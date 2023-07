NASA ozbiljno upozorava: Ovo se nije dogodilo tisućama godina

Podijeli :

Ovogodišnji srpanj vjerojatno će biti najtopliji mjesec u "stotinama, ako ne i tisućama godina", rekao je glavni NASA-in klimatolog Gavin Schmidt.

U srpnju su već oboreni dnevni rekordi prema alatima Europske unije i Sveučilišta Maine koji kombiniraju zemaljske i satelitske podatke u modele za generiranje preliminarnih procjena.

Iako se neznatno razlikuju, trend ekstremne vrućine je nepogrešiv i vjerojatno će se odraziti na detaljnija mjesečna izvješća koja kasnije objavljuju američke agencije, rekao je Schmidt na NASA-inom brifingu za novinare.

“Vidimo neviđene promjene u cijelom svijetu – toplinski valovi u Sjedinjenim Država, Europi i Kini nekontrolirano ruše rekorde”, dodao je.

I to se ne može pripisati samo vremenskom obrascu El Nino koji se “zapravo tek pojavio”, rekao je.

Iako El Nino ima malu ulogu, “ono što vidimo je sveukupna toplina, gotovo posvuda, posebno u oceanima; već mjesecima bilježimo rekordne temperature površine mora pa i izvan tropskih krajeva”.

“A mi predviđamo da će se to nastaviti, a razlog je taj što nastavljamo ispuštati stakleničke plinove u atmosferu”, rekao je Schmidt.

Aktualne vremenske prilike povećavaju izglede da će 2023. biti najtoplija godina ikad, a Schmidt misli da su šanse za to 50-50 na temelju njegovih izračuna, iako je rekao da drugi znanstvenici smatraju da je vjerojatnost za to do 80 posto.

“Predviđamo da će 2024. biti još toplija godina jer ćemo je započeti s El Ninom koji se sada razvija, a koji će dosegnuti vrhunac krajem ove godine”, dodao je Schmidt.

Njegova upozorenja uslijedila su nakon što je svijet prošlog tjedna bio suočen s požarima i krajnje ozbiljnim zdravstvenim upozorenjima, uz oborene temperaturne rekorde.

