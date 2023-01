Podijeli :

Izvor: N1

Gost Novog dana bio je potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja.

Komentirao je uvođenje eura, mnogi se građani žale na veliko povećanje cijena.

“Mislim da je svima bilo jasno da će se ovo dogoditi. Ako imate priliku povisiti cijene, a onda svatko tko se bavi biznisom će ih povisiti. Zato smo govorili da nije trenutak. Imali smo tu inflaciju, ovo će dovesti do dodatnog rasta cijena, dodatno naurštiti standard”, rekao je Grmoja.

Dodao je da se treba pričekati da se inflacija smiri. “Kroz cijelu prošlu godinu svi su to koristili kao izgovor i nakon to cjelogodišnjeg dizanja cijena, ponovno su neki podigli cijene na prvi dan eura. Gledao sam, u Hrvatskoj su cijene mnogih proizvoda veće nego u Sloveniji, a znamo da su tamo mirovine i plaće veće. Ovo je neodrživo stanje za naše građane, tražili smo crne liste trgovaca, no nisu osigurali kažnjavanje. Moglo se ići i na pozitivan način, da se objavljuju oni koji nisu digli cijene. Vlada ništa nije napravila. Gledam video Plenkovića od neki dan, govori da će poskupljenja biti sitna 0,20 posto, a vidimo da je kava u ugostiteljskim objektima skuplja dvije kune, određeni artikli u trgovinama su također pošteno poskupjeli. Mislim da nisu bili naivni, znali su što će se dogoditi, da će doći do poskupljenja, ali trebalo je ispuniti te strašeške ciljeve da Plenković bude upamćen kao onaj koji je uveo Hrvatsku u eurozonu i Schengen. Euro puno donosi više štete za gospodarstvo i građane u ovom trenutku”.

Ne vidi direktnu odgovornost glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.

“Ne mislim ništa dobro o njemu, u više navrata sam ga kritizirao, taj čovjek ne bi trebao biti na nikakvoj funkciji, posebno ne ovako važnoj. Što se mene tiče, on je kompromitiran i suspektan. Inspekcija radi ono što joj kao zadatak da Vlada, ali Vlada nije dala zadatak. Odgovorni su premijer, Vada i ministri. Oni su u ovaj proces srljali i ne znam zašto se sada svi čude. Govorilo se da ovo nije dobar trenutak za uovđenje eura, no nije bilo sluha. Mislim da se Plenković već priprema na neku poziciju u Europskoj komisiji pa je trebalo odraditi neke zadaće”, rekao je Grmoja.

