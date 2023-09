Habijan: Abramović je stekao uvjete za mirovinu

Podijeli :

Zastupnik HDZ-a Damir Habijan gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao političke aktualnosti, u prvom redu smjenu dosadašnjeg šefa HROTE-a i natječaj za čelno mjesto USKOK-a.

Nema tko jutros u saboru nije komentirao smjenu Borisa Abramovića. Riječ je o čovjeku koji je prvi upozoravao na nepravilnosti u poslovanju HEP-a iz kojih se rodila afera plin za cent. Na aferu je Abramović upozoravao i tijekom sjednice saborskog Odbora u srpnju kada je rekao da je HEP višak prodavao po cijeni od 14 eura, dok je taj isti plin kupio za čak 47 eura.

Habijan ističe da Abramovićeva smjena nema veze s ukazivanjem na aferu plin za cent: “Gospodin Abramović je u dobi kada je ispunio uvjete za mirovinu i istekao mu je mandat. Pitanje afere i pitanje njegovog mjesta na poziciji ne bi dovodio u vezu.”

“Od strane oporbe se želi stvoriti određena slika. Nije razriješen nego mu je istekao mandat. Drugo, što se tiče njegovog upozorenja od strane institucije kojoj je na čelu, radi se o tome da su javili 30 dana nakon prvih pozitivnih odstupanja, ali opet, te stvari ne bih uopće dovodio u vezu”, kaže.

Habijan smatra da je o toj temi sve rečeno na ljetnim sjednicama: “U srpnju smo imali pred nadležnim odborom tematsku sjednicu po tom pitanju i izvanrednu sjednicu od tri dana koja se bavila tim pitanjem. Što se tiče institucije Hrvatskog sabora, o toj temi je sve rečeno. Ako je bilo nešto što je protuzakonito, time se trebaju baviti nadležna tijela koja su za to zadužena”, ističe Habijan.

Prvi puta u povijesti domaćeg pravosuđa na natječaj za čelno mjesto USKOK-a nije se javio baš nitko. Natječaj je trajao do 16. rujna, a iz DORH-a potvrđeno da se na njega nije javio nitko.

Habijan vidi krivca u oporbi, za koju smatra da se na kriv način odnosi prema USKOK-u i DORH-u: “‘Ajmo pogledati zadnje godinu dvije rada DORH-a i sjetimo se na koji se način dio oporbe odnosio prema USKOK-u i DORH-u i koje su termine, fraze i epitete koristili kada se pojavi neka afera u javnosti. Sjetimo se da je dva puta u dva navrata saslušavana Glavna državna odvjetnica i sjetimo se atmosfere i toga kako se predsjednik povjerenstva Grmoja odnosio prema njoj i koji pritisak je vršio. S jedne strane, dio oporbe se zalaže za neovisne institucije, a s druge strane koristi krivu retoriku.”

“Ne možete govoriti da ste za neovisne institucije, a istodobno tim institucijama i ljudima kojih ih predstavljaju prijetiti sudskim procesom”, dodaje.

“DORH i USKOK bi trebali poraditi na boljoj komunikaciji i na pravodobnom obavještavanju javnosti da ne ispadne da se nešto radi ispod stola”, zaključuje Habijan.

Izmjena Zakona neće ograničavati medijske slobode

U tijeku je javna rasprava za izmjene kaznenih zakona kada je riječ o nasilju nad ženama, ali dolazi i do promjena da sada postaje kazneno dijelo curenje informacija iz istražnih postupaka.

Postavlja se pitanje zašto do toga dolazi i je li ovo nakana vlasti da spriječi da do javnosti dođu informacije koje su važne. Mnoge informacije koje su u prošlosti izašle u javnost su dale sliku o tome što se zapravo događa, što javnost nije znala. Zašto Vlada ide u takve izmjene zakona? Habijan odgovara: “Radi olakšavanja posla i DORH-u i USKOK-u i policiji smatram da je to nužno. Novinari nisu obuhvaćeni, neće ograničavati medijske slobode.”

“Ono se odnosi samo na sudionike kaznenog postupka. Sve ono što je oporba govorila da će se medijima nešto zabraniti, apsolutno ne stoji”, dodaje.

