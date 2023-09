Bivši ravnatelj USKOK-a: Nitko nije nevin. Ni aktualna vlast, a ni oporba

Podijeli :

Odvjetnik i bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer u N1 Newsnightu komentirao je probleme s izborom novog ravnatelja cijenjene institucije, ali i općenito stanjem u hrvatskom pravosuđu, s naglaskom na Državno odvjetništvo.

Novi skandal u pravosuđu: Nitko se nije javio na natječaj za ravnatelja USKOK-a

“Ako hoćete da budem potpuno iskren, ovo je politički intrigantno. Maloprije sam slušao prilog o plinskoj aferi. Imate jednog samostalnog, otresitog, neovisnog državnog odvjetnika, koji ništa neće ishitreno napraviti, koji će biti spreman, neovisno od utjecaja, objektivno, trezveno, temeljito sagledati sve činjenice i donijeti odluku. U ovo predizborno vrijeme možete pretpostaviti što to može značiti”, započeo je Žganjer.

Iako nije direktno navedeno, teško je pomisliti da ta funkcija nije politička. Primjerice, u Sjedinjenim Američkim Državama jest, otvoreno.

“Ponovno ću biti iskren, nikad mi Amerika nije bila mjerilo. Po slovu Ustava i zakona, to sigurno nije politička funkcija. I glavni državni odvjetnik i ravnatelj USKOK-a trpi političke pritiske koji se odvijaju u Saboru i javnosti”, objasnio je Žganjer pa komentirao detaljnije:

“Nitko nije nevin. Ni aktualna vlast, a ni oporba. Svima njima napad ili podrška USKOK-u služi političkim ciljevima. Pitanje je bi li aktualna oporba, da osvoji vlast, prepustila neovisnost USKOK-u ili bi željela stanovitu kontrolu, blago rečeno. Samostalno i neovisno državno odvjetništvo u kazneno-pravnom segmentu mora u postupcima biti permanentna i konstruktivna oporba vladajućoj stranci. Jer, propituje njena postupanja.”

Zašto se nitko nije javio na natječaj za ravnatelja USKOK-a? Možda se radi o poruci glavnoj državnoj odvjetnici, premijeru ili oporbi? Naime, iz te perspektive, što se god napravi, napravi se krivo.

Je li Zlata Hrvoj Šipek zakucala zadnji čavao u lijes hrvatskog pravosuđa?

“Da, i čovjeku to dozlogrdi. To ga troši i kaže “Dobro, ja sam ravnatelj USKOK-a i imam sve uvjete da budem zamjenik glavnog državnog odvjetnika, gdje ću možda imati bolju plaću. Radim u miru, nitko za mene ne zna, imam svoj posao koji korektno radim.” Puno je ugodnije raditi u takvoj atmosferi. Međutim, nije problem samo u USKOK-u, koji će raditi i s v.d. ravnateljem. Problem je u državnom odvjetništvu što to nije zanimljivo mladim, potentnim pravnicima.”

Neovisno, situacija je neobična jer natječaj se ne bi raspisivao da ne postoji nitko tko bi preuzeo poziciju. U sustavu sasvim sigurno postoje ljudi koji zadovoljavaju kriterije.

“Ako je točno da se ne želi raditi s aktualnom glavnom državnom odvjetnicom, tko im garantira da će nasljednik biti drugačiji?”

Žganjer se često osjećao kao pravosudni klaun, što je više puta i izjavljivao.

“Što god sam predlagao, nije bilo oportuno ni kvalitetno. Moja je pozicija, priznat ću, ponekad bila groteskna”, prisjetio se bivši ravnatelj USKOK-a.

