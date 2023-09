Traži se novi šef USKOK-a! Sad kreću nagovaranja kandidata

Podijeli :

Prvi puta u povijesti domaćeg pravosuđa na natječaj za čelno mjesto USKOK-a nije se javio baš nitko. Pitali smo pravne stručnjake što misle o ovoj situaciji.

Natječaj je trajao do 16. rujna, a danas je iz DORH-a potvrđeno da se na njega nije javio nitko.

USKOK bi do idućeg natječaja trebala nastaviti voditi Željka Mostečak, koju je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek prije pet mjeseci postavila za obnašateljicu dužnosti ravnateljice USKOK-a.

Odvjetnik Berislav Živković nekoć je bio glavni državni odvjetnik i uvjeren je kako je ovo ozbiljan problem.

Što slijedi dalje?

“Uvijek se pretpostavlja da glavni državni odvjetnik upravlja sustavom, no novi zakoni su sada i to dodatno zakomplicirali. Sada imamo i ovaj problem, jer se nitko nije javio za ravnatelja USKOK-a”, potvrđuje Živković koji odmah vidi i moguće rješenje: “Natječaj će se vjerojatno ponoviti, a Željki Mostečak će biti produljen mandat do novog natječaja”.

Uvjeren je kako bi sada mogla krenuti i nagovaranja određenih kandidata, te tihe nominacije.

“To su velike životne odluke. Ako ovakav rasplet natječaja znači da se ni Željka Mostečak nije željela javiti na natječaj onda je moguće da to doista i ne želi raditi. Moguće je i da smatra kako jednostavno nema snage za to”, misli Živković.

Problem je – kadroviranje

“Ne bih želio u ovom trenutku ovoj situaciji davati političku dimenziju, zbog ranijih uhićenja nekih domaćih političara, već je moguće da ljudi jednostavno nemaju snage za taj posao”, dodaje Živković.

Na pitanje vidi li nekog kandidata za mogućeg ravnatelja USKOK-a na domaćoj pravosudnoj sceni, Živković vješto zaobilazi odgovor i nudi insajderski pogled koji bi mogao donekle razjasniti problem.

“Problem je kadroviranje u samom USKOK-u u koji se uzimaju zamjenici s općinske razine. Nakon sticanja nekoliko godina iskustva vraćaju se u svoja općinska državna odvjetništva. Posao ravnatelja USKOK-a je posao za iskusne zamjenike, koji su prije toga 20-ak godina radili u operativi. To vam je kao da nekog dobrog nogometaša iz lokalnog kluba odmah uzmete u reprezentaciju. To jednostavno ne ide”, zaključuje Živković.

Utjecaj politike

Što nam govori činjenica da se nitko nije javio na natječaj za ravnatelja USKOK-a pitali smo i odvjetnika Branka Šerića, koji je svojevremeno bio i sudac.

“Ova situacija govori nam da nitko ne želi biti ravnatelj USKOK-a, ali nam govori više i o načinu rada Državnog odvjetništva RH. Govori nam i o nesamostalnosti pozicije ravnatelja ili ravnateljice USKOK-a. Samostalnost je osnovni uvjet da neka osoba radi svoj posao, a ne da bude stalno pod nečijom čizmom”, ističe Šerić.

Ovaj iskusni odvjetnik svjestan je da unutar državnog odvjetništva postoji subordinacija, no drži kako se ravnatelja USKOK-a ne bi smjelo prisiljavati da polaže račune bilo kome iz politike ili glavnom državnom odvjetniku. “Kada bi to tako bilo onda bi se moglo objediniti funkcije glavnog državnog odvjetnika i ravnatelja USKOK-a a to bi bilo nedopustivo”, poručuje Šerić.

