Hajdaš Dončić: Gospodin Narcis gura Hrvatsku prema Orbanovoj Mađarskoj ili Vučićevoj Srbiji

Podijeli :

Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u N1 Studiju uživo komentirao je preseljenje Sabora na Črnomerec, ali i druge političke teme.

Nova adresa bit će vojarna Petar Zrinski na Črnomercu, u sklopu koje se nalazi i Hrvatsko vojsko učilište Franjo Tuđman.

Jandroković objavio gdje se seli Sabor

“Ako je jeftino, to je ok. Možda bi bilo bolje da je to negdje na ulazu u grad, ali mislim da sadašnja garnitura nema takvu viziju”, rekao je Hajdaš Dončić i dodao da Gordan Jandroković tamo neće voditi sjednice “jer HDZ neće pobijediti na izborima”.

Sam je otvorio temu izbora, čiji datum se još uvijek ne zna. Svejedno, tvrdi, SDP je krenuo s kampanjom.

“Očekujemo izbore što prije, ali mogu biti bilo kad do devetog mjeseca. Nama je svejedno. Znamo svi da su blizu, a kad će biti ovisi samo o jednom čovjeku u Hrvatskoj. On odlučuje o svemu. I to nije predsjednik, on ima uzak manevarski prostor. Zbog situacije, smatramo da Sabor treba raspustiti odmah”, kazao je potpredsjednik SDP-a.

Dario Hrebak smatra da je oporba sve oko Ivana Turudića prenapuhala.

“Nismo. Svim normalnim ljudima to je točka preokreta jer je vidljivo koliko duboko i daleko može ići tzv. europsko lice HDZ-a. Gospodin Narcis gura Hrvatsku prema Orbanovoj Mađarskoj ili Vučićevoj Srbiji. On je frik kontrol, želi kontrolirati apsolutno sve. Iz njegovo izričaja je vidljivo svima koji nisu “lagano retardiranu u glavu”, mislim to pod navodnicima, želi kontrolirati procesima u DORH-u kako ne bi curile poruke kao u slučaju Turudića”, ističe Hajdaš Dončić pa se osvrće na te poruke:

Turudićeva supruga kupila 160.000 kvadrata zemljišta: Prije njegove kandidature, sve prebacili djeci

“Ne treba nam sigurnosna poruka u ovoj situaciji. Vidim da taj čovjek nije za tu poziciju. Ako želim nekoga izabrati za neku funkciju, informirat ću se u SOA-i da mi napravi rezime neke osobe i tad vidim može li ili ne može.”

Plenković je rekao upravo to.

“On je mogao naručiti bilo što. Vidljivo je da čovjek nije OK. Što će sigurnosna provjera za Turudića kad je dovoljno javnih informacija o njemu. Ima loš poslovni životopis i tko je normalan ne bi ga ni kandidirao. Naravno da postoje različite pravne igrarije, ali tog čovjeka se ne kandidira, točka”, zaključio je Siniša Hajdaš Dončić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Milanović odgovorio Plenkoviću i Turudiću: “Dolazimo do ključnog pitanja” Dobra vijest za 122.800 umirovljenika: Od sutra stižu veće mirovine, evo za koliko