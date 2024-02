Hrebak odgovorio Milanoviću: Tko je on da parlamentarnoj stranci docira kako bi trebala glasati?

Podijeli :

Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, kod našeg Igora Bobića u N1 Studiju uživo komentirao je početak predizborne kampanje kao i izbor novog glavnog državnog odvjetnika te prosvjed u organizaciji oporbe najavljen za ovaj vikend.

Komentirajući kad bi mogli biti izbori, kao što je već jednom na N1 najavio, Dario Hrebak je rekao:

“Rekao sam svoje mišljenje koje je izazvalo nervozu kod oporbe. Ne znam kad će biti izbori, nitko mi nije rekao, ali imam već neko iskustvo pa sve ide prema tome. Imam osjećaj i da je predsjednička kampanja počela, mi smo evidentno i u predsjedničkoj kampanji. Čim je izborna godina, vi ste na neki način u predizbornoj kampanji. Građani će znati dva mjeseca ranije kad su izbori, to je dovoljno. Moramo se ponašati kao da su izbori sutra. Nema potrebe za nervozom.”

Na pitanje je li razgovarao o tome sa šefom Andrejom Plenkovićem, Hrebak je istaknuo da njegove izjave nikad nisu dobro primljene: “Kad kažem nešto s čim se slažem s premijerom, onda branim HDZ, a kad kažem nešto što mu se ne sviđa, onda je turbulentan odnos. Mi imamo svoj stav, poštujemo partnere. Mislim da ako bude jesen, da će nas mediji prozivati da se držimo za vlast.”

Odgovarajući na pitanje je li mogao izraziti mišljenje o Ivan Turudiću kao novom glavnom državnom odvjetniku, Hrebak je rekao: “Jesmo. Nisam požalio odluku. Nismo bili oduševljeni, ali smo se dogovorili da idemo u to jer bi bilo štetno po nas kao vladajuću većinu da se poništio natječaj. Nisam oduševljen izborom glavnog državnog odvjetnika.”

Oporba je prozvala partnere u vladajućoj koaliciji da ih može biti sram zbog glasanja za Turudića, a predsjednik Zoran Milanović nazvao je sve koji su tako glasali neprijateljima Hrvatske.

“Poštujem izuzetno instituciju predsjednika Republike Hrvatske pa neću odgovarati na to. Shvaćam da smo u kampanji i tako doživljavam istupe Milanovića, ali nije dopušteno u demokraciji da bilo tko nameće HSLS-u ili bilo kojem partneru kako ćemo glasati. Tko je on da jednoj parlamentarnoj stranci docira kako bismo mi trebali glasati? HSLS ima svoj stav i mogli smo glasati po savjesti. Između ponuđenog birali smo ono što smo mogli. Mislim da nije takva apokalipsa. Turudić ima određeni teret. Je li najbolji kandidat u Hrvatskoj, vjerojatno nije, ali najbolji od onih koji su se javili na natječaj, to je činjenica. A taj teret moraju ispitati institucije i zato se s pravom stvorila pompa oko toga.”

Govoreći o sigurnosnim provjerama i vrijedi li posljednja za Ivana Turudića Hrebak je napomenuo da postoji pravna praznina koja se može tumačiti ovako ili onako:

“Sigurnosna provjera je napravljena u više navrata. Plenković je u pravu. Ima uzrečica – nemoj mi pomagati poslije, pomozi mi prije. Mislim da je procedura provedena ispravno. Stručnost mi nije sporna, odličan je komunikator, no ovaj njegov društveni aspekt, rekao sam mu da će mu rad biti pod mikroskopom. On je rekao – kad izađem odavde, ja vas više ne poznajem, emancipiran sam od vas i radim svoj posao.”

Dotaknuo se i prosvjeda koji oporba organizira u subotu na Markovom trgu: “Puhovski je najbolje rekao – da su htjeli da uspije, organizirali bi prosvjed na Trgu bana Jelačića. Boje se jer bi to mogao biti fijasko. Sigurno će okupiti dobar dio ljudi na malom prostoru. Da su htjeli da politički uspije, trebali su ga napraviti na Trgu. Problem oporbe je što su previše heterogeni, veže ih samo mržnja prema HDZ-u. Nema te političke stranke koja može samostalno obnašati vlast, morate s nekim koalirati.”

