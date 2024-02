Jandroković objavio gdje se seli Sabor

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na konferenciji za medije otkrio je gdje se seli Sabor dok traje obnova zgrade na Markovom trgu. Hrvatski sabor preselit će se u vojarnu Petar Zrinski na Črnomercu, u sklopu koje se nalazi i Hrvatsko vojsko učilište Franjo Tuđman.

“Hrvatski sabor privremeno će se preseliti u prostore HVU-a Dr. Franjo Tuđman. To će se dogoditi u idućem razdoblju, mi smo u dogovorima s predstavnicima MORH-a”, rekao je Jandrovkvić.

Na javni poziv se, objasnio je, išlo kako bi vidjeli kako tržište diše. “Dobili smo dvije ponude, ali nakon analize povjerenstva zaključeno je da ni funkcionalno ni financijski te ponude ne odgovaraju Saboru u pogledu zahtjeva koje kao Sabor imamo”, rekao je Jandroković naglašavajući da se išlo prema privatnim ponuđačima jer se htjelo u taj prostor preseliti sve djelatnike Sabora. “To je bio razlog što smo gledali izvan državnih kapaciteta”, rekao je.

Kad to nije nađeno, onda su se analizirali državni prostori i procijenjeno je da je lokacija na HVU-u bolja od alternative u NSK-u. “Neće svi djelatnici moći biti u tim prostorima, ali sve što je vezano uz plenarnu sjednicu, sve će moći biti smješteno u prostor HVU-a. Službe poput kadrovske, računovodstva i sl ostat će u zgradi u Demetrovoj ulici. Potpisat ćemo ugovor s MORH-om, neće biti nikakvih komercijalnih troškova. Uložit će se određena sredstva u prilagodbu prostora i očekujem da će sve biti pripremljeno i da će zastupnici budućeg saziva od prvog dana moći ići u prostor HVU-a”, rekao je Jandroković pokazujući fotografiju zgrade.

“Tamo imamo sve ono što je potrebno da bi Sabor mogao kvalitetno raditi”, rekao je predsjednik Sabora. On očekuje da će tijekom narednog tjedna sve biti dogovreno s MORH-om. Sabor bi u tom prostoru mogao ostati dvije do tri godine, ovisno o tome koliko će trajati obnova zgrade na Markovom trgu.

Jandroković je rekao i kako je moguće da će se organizirati obilazak zgrade za novinare. “Kada će točno krenuti preseljenje ovisi o dinamici izbornog ciklusa. Mi pripremamo sve”, rekao je.

Na pitanje hoće li vojno okruženje pridonijeti boljoj disciplini zastupnika, koji ne dolaze pretjerano revno na sjednice, Jandroković kaže kako to može samo “stranačka stega”.

Preseljenje Sabora povijesna je odluka. “Moramo obnoviti ovu zgradu. Ona je povijesna, dugo godina je bez značajnih ulaganja, potres ju je značajno uzdrmao i morat ćemo prihvatiti realnost da ćemo jedno vrijeme zasjedati izvan te zgrade”, kaže.

Slučaj Turudić

Jandroković je govorio i o slučaju sigurnosne provjere Ivana Turudića. “Različita su tumačenja, očito da struka nema jedinstven stav. Kao pojedinac mogu govoriti da sam vidio da su za njega tri puta rađene sigurnosne provjere i zadnja još uvijek važi. Imamo sigurnosne provjere. Ono što me iznenadilo je to da Sabor ima neku ulogu u sigurnosnoj provjeri, za to ne postoji nikakav pravni temelj, Sabor tu nema nadležnosti i iz tog razloga mi je teorija o Saboru kao tijelu koje treba tražiti sigurnosnu provjeru pomalo nevjerojatna. Vidio sam i zaključke odbora koji smatra da je procedura ispoštovana i da je sve kako je trebalo biti. Samo tri oporbena zastupnika od šest su iskazali nezadovoljstvo takvom procedurom. I to govori kakvo je stanje u oporbi po pitanju Turudića”, kaže šef Sabora.

Srpski ministar obrane snimio spot sa zastavom Republike Srpske Krajine, nižu se osude Turudićeva supruga kupila 160.000 kvadrata zemljišta: Prije njegove kandidature, sve prebacili djeci Otkrili toplu vodu: “Ovaj grad trebao bi biti hrvatski Island”

“Ne može netko po vlastitoj procjeni reći da negdje treba, a negdje ne treba sigurnosna provjera. Nismo radili sigurnosnu provjeru ni za predsjednika Vrhovnog suda. Po meni su sve procedure ispoštovane, Sabor je donio odluku sa 78 glasova za, a i današnja sjednica je vrlo znakovita jer su samo tri oporbena zastupnika glasovala protiv takvog zaključka”, kaže.

Govoreći o spotu koji je jutros objavljen na profilu na X-u Andreja Plenkovića, Jandroković kaže kako to nije predizborni spot te da za njegovo snimanje sigurno nije došlo do zlouporaba financijskih sredstava.

Na daljnja pitanja o slučaju Turudić, Jandroković kaže kako mu nije jasno što to nije jasno u proceduri te da ni struka ije složna oko toga. “Postoji sigurnosna provjera koja je provedena 2019. i ona ima rok trajanja pet godina. Zakonom nije predviđena sigurnosna provjera na način kako to traži predsjednik Republike ili oporba”, kaže Jandroković.

Šef Sabora kaže kako je ovo situacija u kojoj se vodi politička bitka. “Ovo doživljavam kao uobičajenu političku aktivnost, osobito jer smo ušli u izbornu godinu”, kaže.

Jandroković tvrdi i kako je predsjednik Vlade stalno komunicirao da traži rezime. “Ne možemo zato što imamo neki politički cilj tražiti da se ide u sigurnosne provjere jer imamo dojam da je netko u krivu. Postoje službe koje su za to nadležne”, govori.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_1