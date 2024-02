Plenković: Turudićeva provjera je važeća! Nisam vršio pritisak na USKOK, to je gnjusna laž!

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak je obišao zgrade koje se obnavljaju nakon potresa - Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i gradilište Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice. Uz predsjednika Vlade su i ministri Branko Bačić, Radovan Fuchs i Vili Beroš.

Investicija u KBC SM je vrijedna 145 milijuna eura, kaže premijer i naglašava da je to samo dio ulaganja od 700 milijuna eura u obnovu. “Prolazimo kreiranje potpuno novih bolnica zahvaljujući potresu”, rekao je predsjednik Vlade nabrajujući zagrebačke bolnice i dodavši kako je riječ “o velikoj povijesnoj obnovi za koju su sredstva osigurana zaslugom Vlade”. Sve to omogućit će kvalitetniju zdravstvenu uslugu, ali i kvalitetniji rad zdravstvenom osoblju, kaže.

Plenković je rekao kako mu je drago da je obišao i Učiteljski fakultet i zgradu na križanju Ilice i Gundulićeve u kojoj je nekada bila kavana Korzo i Porezna uprava. Riječ je o velikoj zgradi vrijednoj više od 40 milijuna eura i čija bi obnova trebala biti gotovo tijekom 2026. godine.

Sigurnosna provjera Ivana Turudića

Na pitanje naše Ivane Tomić o sigurnosnoj provjeri novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, Plenković kaže: “To ne piše u odgovoru DOV-a, ta stvar je apsolvirana, njegova je sigurnosna provjera važeća. Da je DOV nešto tako mislio, ne bi meni kao predsjedniku Vlade, kada su dostavili kandidature s prijavama, napisali da su kandidature potpune. Ta priča je apsolvirana.”

Upitan je li on vršio pritisak na USKOK da se ne obavi sigurnosna provjera, kako je objavio Nacional, Plenković kaže: “To je jedna gnjusna laž koju oštro demantiram. To je još jedna od gnjusnih laži koje taj tjednik plasira o meni već osam godina. Pozivam gospođu Mostečak, kao šeficu DOV-a, da javno kaže jesam li je ikad sreo, zvao ili radio bilo kakav pritisak”, kaže.

“O lažima grubo, s gnjusanjem o onome tko je to objavio”, rekao je Plenković. Dodao je da Vlada nema ovlasti tražiti novu sigurnosnu provjeru nego je od SOA-e tražila rezime sigurnosnih provjera, koji su oni dostavili i Vladi i Milanoviću. “Nisu ništa novo dali i ta priča je završena. Sabor je izabrao glavnog državnog odvjetnika, ta priča je ad acta”, kaže.

“Ono što piše u rezimeu, piše i u provjeri”, kaže Plenković.

“Da Turudić nije izabran za glavnog državnog odvjetnika, on bi po redovitoj proceduri prolazio sudačku sigurnosnu provjeru. … Najtransparentnija procedura do sada, šest mjeseci prije kraja mandata glavne državne odvjetnice, DOV pregledao kandidature i uputio ih nama. Ako su imali nešto protiv… Mi stavili na web Vlade, Sabor održao raspravu, koje u vrijeme Milanovića nije bilo. … Kakva crna sigurnosna provjera u to vrijeme?”

Plenković kaže kako Turudiću nitko nije slao migove da se javi na natječaj, nego se on sam javio i od četiri kandiata ostavio najbolji dojam na Odbor i na Vladu.

Sigurnost u regiji

Na pitanje je li moguć rat na Balkanu, Plenković kaže kako je sve već rekao. “Dignimo glavu iz našeg malog dvorišta. Postoji svijet, postoje promijenjene okolnosti, postoji brutalan rata Rusije na Ukrajinu. … Deseci tisuća mrtvih, milijarde ratnih šteta, uništena infrastruktura, EU daje 50 mlrd eura Ukrajini da bi zemlja mogla funkcionirati”, rekao je Plenković ponovno prozivajući zastupnike koji nisu glasali za vojnu pomoć Ukrajini i dodavši kako isti ti sada propituju izbor glavnog državnog odvjetnika.

“Što je sigurna Hrvatska? Kad vam Vlada u najvećoj krizi limitira cijene goriva, plina… Mi smo kao društvo kroz krizu prošli zajedno. Te se odluke nisu donosile stihijski, nije ih donosila oporba, mediji i nevladine udruge. Donosila ih je Vlada koja je imala jedan jedini cilj, sačuvati građane i gospodarstvo i mi smo u tome uspjeli. Mi kad se okrenemo, mi imamo takva postignuća da mi nemamo slabe točke”, rekao je premijer.

Dodao je i kako je povećanje plaća koje je Vlada osigurala bez presedana. “Kad se to dogodilo? Ne da to nikad nije bilo, nego nikad nitko nije ni mislio da je to moguće”, rekao je Plenković dodajući da smo sad ekonomski toliko snažni i jaki da si to sad možemo priuštiti.

Vojni rok

Govoreći o najavljenom povratku vojnog roka u nekom obliku, Plenković kaže kako se ne radi vojnom roku kakav je nekada bio. “Mladima je nužno u ovako promijenjenim sigurnosnim okolnostima da steknu neke vještine s kojima veliki broj generacija nije imao doticaja”, kaže. I druge zemlje vraćaju vojni rok i razvijaju ideju da jedan broj mladih stekne vještine koje im može osigurati vojni rok, govori.

O vojnom roku će se, govori premijer, voditi javna rasprava i uvjeren je da će biti onih koji shvaćaju da su se okonosti promijenile. “Moramo voditi računa o tome da su se okolnosti promijenile”, kaže.

“Moramo shvatiti svi, pa i mladi, mi živimo u vremenu nikad kvalitetnijeg života u Hrvatskoj. Mi smo sve svoje strateške nacionalne zadaće riješili”, govori Plenković.

Prosvjed

Govoreći o najavljenom prosvjedu, Plenković kaže kako opozicija stvara fabriciranu krizu. “To je osam godina narativa koji ih osam godina drži daleko od nas po rejtingu”, kaže. I desnu i lijevu oporbu prozvao je govoreći kako, za razliko od njih, HDZ osam godina, predano radi.

Lijevi nemaju ni jednu ideju, a o desnima su svi sve shvatili, kaže. “Mi smo za svaki problem našli rješenje i to je ključne politička razlika između nas i njih, ovih grintavaca koji će iz svega sada pokušati izmišljati temu. Biti toliko nizak da puštaš privatnu koresponedenciju van i misliš ‘sad će se Vlada i premijer prestraviti i pobjeći’. Inače smo poznati po tome da na ucjene odgovaramo tako da idemo kući plakati”, kaže Plenković.

Zahvalio je ministirci kulture Nini Obuljen Koržinek rekavši kako je njen angažman bio ključan za obnovu Zagreba te da je i to važna poruka nekima.

Slučaj Turudić

Plenković na daljnja pitanja o sigurnosnoj provjeri Ivana Turudića kaže da stvar završava time da je čovjek imao važeću sigurnosnu provjeru. Ne zna dokad ta provjera vrijedi i pita: “Kome je to bitno?”

Na pitanje o sigurnosnoj provjeri predsjednika Vrhovnog suda, Plenković odgovara: “Pitajte Milanovića, on ga je predložio.”

