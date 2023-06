“HDZ bi vladao 100 godina da smo išli s drastičnjim promjenama izbornih zakona”

Podijeli :

To što tvrdi ministar unutarnjih poslova Davor Božinović - da 9 od 10 izbornih jedinica odgovaraju preporukama Ustavnog suda bilo bi točno ako bi se kao temelj uzeo popis stanovništva, a ne registar birača kaže demograf Nenad Pokos. On je prvi izradio izborne jedinice po modelu 10 puta 14, a da svaki glas ima približnu istu težinu, ali s bitnom razlikom - kao bazu je koristio popis stanovništva, a Vlada je koristila registar birača. Pokos je postavio pitanje legitimnosti izbora no i na to premijer ima odgovor - registar birača jedini je zakonski dokument koji vrijedi za izbore, a onima koji zazivaju popis stanovništva stigla je poruka - da ni on nije vjerodostojan.

Novi model izbornih jedinica ne sviđa se ni demografu Nenadu Pokosu za za kojeg se tvrdilo da je svoj model radio za HDZ. Problem je u registru birača.

“Može se postaviti pitanje legitimiteta izbora. Jer 500.000 je oko 15 posto. Kako to riješiti? Najjednostavnije je ići po broju stanovnika, ali ja mislim da Vlada neće odustati od svog prijedloga, a onda je sve dalje na Ustavnom sudu”, kaže Pokos.

“Pitajte premijera je li dojavio Eurostatu da naša statistika nije vjerodostojna”

Pola milijuna birača više od broja punoljetnih stanovnika. Posao “čišćenja” viška trebao bi raditi MUP, ali neće, navodno da ih se ne optuži za represiju prema vlastitim građanima.

“Da se taj posao ne bi trebao raditi kroz nekakve hajke i kampanje, jer bi to pretpostavljalo da bi policija ulazila u stanove, što je s aspekta policije u demokratskoj državi jednostavno neprimjereno”, smatra ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Prema Pokosu gotovo da nema općine u kojoj nema više birača od punoljetnih stanovnika. No Plenković ide i korak dalje pa dovodi u pitanje i popis stanovništva.

“Popis stanovništva koji također ne prestavlja u potpunosti pouzdan podatak”, smatra premijer Andrej Plenković. Kaže kako neki nisu htjeli ni otvoriti vrata popisivačima.

“Bilo je krajeva gdje su ljudi odbijali biti popisivači jer je naknada bila premala”, uporan je premijer.

“Pazite kad vam premijer jedne zemlje kaže da popis stanovništva nije vjerodostojan. To znači da nam niti jedna statistička informacija nije vjerodostojna. To znači da informacije koje šaljemo Eurostatu su pogrešne jer se sve temelji na popisu stanovništva. Pa dajte molim vas ga pitajte je li dojavio Eurostatu da naša statistika nije vjerodostojna”, kaže Sandra Benčić iz kluba Možemo!.

Prema izračunima, glas najviše vrijedi u Petoj izbornoj jedinici, a najmanje u Gradu Zagrebu.

“Tko će biti oštećen ovim prijedlogom? Grad Zagreb i X. izborna jedinica – Dubrovačko-neretvanska i Splitsko-dalmatinska županija”, tvrdi Nikola Grmoja iz Mosta.

Dio oporbe ne odustaje od obraćanja Ustavnom sudu

Predsjednik Domovinskog pokreta pak tvrdi da je legitimitet samih izbora upitan.

“Gotovo 15 posto imate fiktivno, znači duhova, netko tko ne znate tko su. I apsolutno legititmitet samih izbora je upitan. To po meni nije normalna situacija. Zašto ne radimo to po popisu stanovištva koje je puno svježiji i realniji podatak”, kaže Penava.

Dio oporbe ne odustaje od obraćanja Ustavnom sudu, ali i sami su svjesni da od toga neće biti puno koristi.

SDP-ov Arsen Bauk kaže “da je moglo bolje, ali nije” “Nije zato što HDZ nije htio, ali na nama je da ih pobijedimo i po ovom zakonu”, naglašava Bauk.

Malo sutra, pa ni onda, ovih dana uzvraća premijer oporbi, dodajući da bi HDZ vladao još 100 godina da su išli s drastičnjim promjenama izbornih zakona.

