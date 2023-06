Mirela Ahmetović o koaliciji s Možemo: “U tom slučaju HDZ bi bio bivši”

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

Saborska zastupnica i politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović u Newsroomu se osvrnula na izborne jedinice i opravdanja koja na tu temu daje premijer Andrej Plenković.

Iako se ta tema provlači već neko vrijeme, fokus se sad postavlja na registar birača jer u njemu postoji oko pola milijuna ljudi više nego je punoljetnih osoba u Hrvatskoj prema popisu stanovništva.

“Moram napomenuti da je SDP uputio prijedlog sličan GONG-ovom, u kojem je već istaknut problem registra birača. Možda javnost nije dovoljno shvatila problem jer ga nismo dovoljno isticali pa vidimo Nikolu Grmoju kako priča da ljevica ništa nije pričala na tu temu. Valjda je sjedio na ušima dok je ljevica o tome govorila”, kazala je Ahmetović i osvrnula se na premijerovo opravdavanje popisa kroz prizmu registra birača:

“U njemu su i preminuli ljudi. Ti ljudi “glasaju” za HDZ, pokazali su to svaki izbori. Kako je moguće imati više birača od stanovnika? I izjava premijera da ljudi ne trebaju “hipervjerovati” registru birača i popisu stanovništva jer poprilično sramotna. Tom izjavom, gdje degradira vjerodostojnost popisa stanovništva, dovodi u pitanje i same izbore za Europski parlament. Da li nas onda tamo predstavlja preveliki broj europarlamentara s obzirom da se on određuje popisom stanovništva. Imamo li onda kojeg viška? I novac iz fondova se dijeli temeljem popisa stanovnika, kao i brojne druge stvari. Ako je on spreman tako javno reći da popis nije vjerodostojan, tad bih na mjestu ravnateljize Državnog zavoda za statistiku podnijela ostavku. Jer, rekao je da se podaci friziraju ili su fiktivni.”

Tijekom popisivanja stanovnika trajala je pandemija i neki nisu željeli sudjelovati, zbog čega ministar Ivan Malenica tvrdi da se popis ažurira svaki dan.

“Da pojednostavimo stvari. Andrej Plenković je naumio donijeti izborni zakon na način koji su se dogovorili u vrhu HDZ-a. Bit će takav kako je on odlučio da mora biti. Ako je sposoban izvrijeđati ustavno pravne stručnjake jer ne podliježu političkom pritisku, onda ne možemo raspravljati o razlozima zbog kojih predlaže ili ne predlaže takav zakon”, istaknula je SDP-ova saborska zastupnica.

Nekako se ipak sve okrenulo prema Ustavnom sudu.

“Plenković se ispričao što je nazvao stručnjake oporbom, ali i dalje ne objašnjava zašto ne uvažava njihovo stručno mišljenje. Eto, i mene zanima kako će se Ustavni sud očitovati. Nadam se da će se bar netko crveniti ako pokuša obraniti zakon koji je radio premijer”, naglasila je Ahmetović i komentirala smatra li da će konačni “izgled” Zakona o izbornim jedinicama biti drugačiji od ovog:

“Ne mislim da će se ovaj prijedlog zakona promijeniti jer naprosto, Andrej Plenković je taj koji vedri i oblači. On je najveći stručnjak u svim znanstvenim i stručnim područjima. On sve najbolje zna i ne sluša ničije kritike ili prijedloge.”

Osvrnula se SDP-ova zastupnica i na eventualnu suradnju njene stranke i Možemo! kako bi si povećali šanse za pobjedu na izborima iduće godine.

“Osobno, mislim da je SDP spreman izaći na izbore samostalno, ali okupljanje ljevice i centra bi značilo momentalno ostvarenje da je HDZ bivši. Ako govorimo o vlasti. Ono što je interesantno, s druge strane, desnica pokušava sklopiti neki savez. Ali, oni temelje program na mržnji,” zaključila je Ahmetović.

