“HDZ i Plenković se spremaju za izbore, očekujem da će se raspisati u siječnju”

Podijeli:







Izvor: N1

Bivši ministar rada Mirando Mrsić komentirao je za N1 Studio uživo reformu zdravstva i izmjene Zakona o radu.

Tvrdi da niti jedna reforma zdravstva dosad nije bila uspješna jer su se nametale političkom voljom. Nisu došle, kako kaže, iznutra od zdravstvenih djelatnika.

vezana vijest Reforma zdravstva bi državu stajala 8,2 milijarde kuna

“Ova reforma je čisti PR, da se može reći da su nešto napravili u zdravstvu. Neće se ništa promijeniti. Bolnički sustav je najveći generator gubitka, a najvažnije je vidjeti koliko nas koštaju bolnice kad nema pacijenata”, smatra Mrsić.

Dodaje kako je jedini način da se bolnice racionaliziraju tako da se zna što točno koja bolnica radi.

“Ne može svaka bolnica raditi sve. Reforma mora ići za time da bolnice posluju s pozitivnom nulom. Moraju imati menadžment koji je oslobođen politike. Sada ravnatelja bira politika”, smatra Mrsić.

Kaže kako sve govori u prilog da će Plenković krenuti u izbore prije nego što se očekivalo.

“Ide se na ruku sindikatima, besplatan obrok u školi, veliki izdašni paket pomoći… Sve to govori da se HDZ i Plenković spremaju za izbore. Očekujem da će se izbori raspisati u siječnju”, zaključuje.

Za prijedlog Zakon o radu kaže da su neke stvari dobro napravljene što se tiče rada od kuće, ali nije razriješio najvažniju stvar da se uredi odnos između privatnog života i radnog okoliša.

“Trebalo je napraviti velike korake u radnom vremenu. Radno vrijeme posložiti na drugačiji način i omogućiti transparentnost plaća, za koje se mjesto dobiva koliko novaca”, smatra Mrsić.

“Plenković i Vlada podmeću kukavičje jaje sindikatima”

Komentirao je i rad nedjeljom.

“Ta neradna nedjelja past će na Ustavnom sudu. Plenković i Vlada podmeću kukavičje jaje sindikatima. Umjesto da se kaže da će se subotom i nedjeljom platiti puno više. Zato bi trebao biti granski kolektivni ugovor za trgovine”, kaže.

Politika treba, dodaje, forsirati sindikate i poslodavce da se dogovore te jačati sustav kolektivnih ugovora jer je to način kako će se radnici izboriti za svoja prava.

“Ovim zakonom se ubija kolektivno pregovaranje i to nitko ne vidi u ovom zakonu. HDZ je s ovim zakonom zabio zadnji čavao u kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj”, naglašava Mrsić.

Kaže da rad na određeno pomalo prestaje biti problem jer su tržište i nedostatak radne snage to riješili. Poslodavci ako žele zadržati radnika daju mu ugovor na neodređeno vrijeme, navodi.

“HDZ ima jasan način pregovora. Prvo se krene s niskom ponudom pa sindikati najave štrajk pa im Vlada ponudi ono što traže. To je Plenković radio prošli put i to će napraviti sada. To je još jedan znak da se ide u izbore”, smatra.

Zaštita prava radnika u Hrvatskoj nije, ističe, na visokoj razini i sad će se još više smanjiti jer će se smanjiti kolektivni ugovori.

“Ako opozicija ne zatomi određene taštine i ideološke razlike i razjedinjeni izađu na izbore, HDZ će opet pobijediti”, zaključuje Mirando Mrsić.