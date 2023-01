HDZ objavio sliku Mostovaca sa ubojicom pa oštro napali SDP i Most

Podijeli :

Izvor: N1 / Jelena Bokun

Saborski zastupnik Mosta, Nikola Grmoja, pozvao je DORH da pokrene istragu oko nove HDZ-ove afere vezane za zapošljavanja u Hrvatskim šumama.

Nije se dugo trebao čekati odgovor HDZ-a, koji je na svome Facebooku objavio sliku Grmoje i Bože Petrova kako sjede s Brankom Koloperom, koji je prije dvije godine ubio četvero ljudi iz kalašnjikova, a potom presudio i sebi.

HDZ se pita jesu li, po logici Mosta, Petrov i Grmoja povezani s tim strašnim zločinom.

“Grmoja u dogovoru s Grbinom nasrće čak i na 🇪🇺 tužiteljicu jer ne ispunjava njihove naloge. Hoće li je, poput svog šefa Milanovića, optužiti za “fašizam”? Grmoja se u Šibeniku isjeđavao i naslikavao kod četverostrukog ubojice Branka Kolopera, u njegovu je slastičarnicu Petrov dovodio i djecu da se časte kolačima. Zar to znači da su njih dvojica, po istoj “logici” koju Grmoja uvijek primjenjuje na #HDZ, sudjelovala u planiranju i pripremanju toga masovnog zločina? Možda ga čak i naredila?”, pitaju se HDZ-ovci.

“Zašto u slučaju Koloper DORH nije ispitao vodstvo HDZ-a?! Koji se to interesi kriju u pozadini?! Strašni zločin nije se mogao dogoditi bez Plenkovićeva znanja! On je morao znati za nj! Tražimo da nam glavna državna odvjetnica položi račune u Saboru!“ Eto, tako bi Grmoja otprilike reagirao da se na slici koju gledate nalaze npr. Plenković ili Katičić, a ne on i Petrov”, pišu.

“Postavimo još jedno pitanje na tragu Grmojine “logike”: Jesu li svi članovi SDP-a nepošteni zato što je Grbin godinama potkradao proračun uzimajući naknade za odvojeni život dok je s obitelji stanovao i stanuje u Zagrebu?

Grmoja to pitanje o SDP-ovcima, naravno, neće nikada postaviti. Iz jednostavnog razloga jer on i Grbin (SDP i MOST) već duže vrijeme međusobno koordiniraju sve svoje politikantske akcije i na dnevnoj bazi usklađuju narative. Tako i sada očajnički pokušavaju pripisati premijeru odgovornost za tuđu korespondenciju i tuđe radnje. Za koje, usput rečeno, optužnica još nije ni potvrđena, a kamoli da postoji pravomoćna presuda”, tvrde iz HDZ-a te dodaju da su se Most i SDP udružili.

“Da udruženi SDP i MOST, mimo svih načela pravne države, vrše flagrantni pritisak na pravosudna tijela u Hrvatskoj, to je već notorno. Oni bi u skladu sa svojim dnevno politikantskim interesima i hapsili i isljeđivali i tužili i presuđivali – kao nekoć u “stara, dobra vremena” partijskoga revolucionarnog prava.

Sada su, međutim, sijamski blizanci Grmoja/Grbin otišli korak dalje. Nije im dovoljno određivati što bi policija ili DORH trebali činiti, nego im se na udaru našla i europska tužiteljica. Jer ne ispunjava ono što su zamislili, jer ne hapsi bez ikakvog dokaza, pa čak ni indicija, ljude za koje su oni odredili da trebaju biti uhapšeni. A to su svi oni koji su na putu ostvarenja njihovih vlastodržačkih ambicija”, napisali su.

Tvrde da su SDP i Most “jedna duša, a dva tijela”.

“Što je iduće? Hoće li tvrditi da je EU tužiteljica “pod šapom HDZ-a”? Hoće li tražiti njezinu smjenu? Optužiti je, poput svog šefa Milanovića, za „fašizam“ zato što je razotkrila korupciju među europskim socijaldemokratima?

SDP/MOST (jedna duša, a dva tijela) nastavlja se sramotiti jer očito više ni sam ne vjeruje kako bi mogao na bilo koji demokratski način pobijediti. Preostaje im samo pokušati s revolucionarnim pravom”, zaključuju HDZ-ovci.

