Hedl: Dekanić je u priču uvukao Plenkovića i Božinovića

Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić uhićen je u srijedu s troje policajaca i još dvije osumnjičene osobe, neslužbeno, zbog nezakonitosti povezanih s prošlogodišnjom prometnom nesrećom kod Cerne. Cijeli slučaj za Newsroom je komentirao novinar Drago Hedl.

Davor Ćavar, odvjetnik uhićenog vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića, izjavio je kako očekuje da će tijekom dana biti obaviješten o terminu ispitivanja njegovog klijenta u Uskoku. Ćavar je novinarima rekao kako u ovoj fazi postupka još ne može ništa komentirati, ali da nakon dovođenja u policijske prostorije slijedi ispitivanje u Uskoku

“Termin će odrediti zamjenik ravnatelja Uskoka. Zasad još nemamo dogovoren termin ispitivanja, ali očekujemo da ćemo s time biti upoznati tijekom dana”, kazao je Ćavar i dodao kako Dekanić zasad nije davao nikakav iskaz jer će tek biti ispitan u Uskoku. Više o slučaju pratite OVDJE.

Hedl kaže da ga nije iznenadilo uhićenje Vukovarsko-srijemskog župana s obzirom da je postojalo puno dokaza, od prvog dana, da je župan Dekanić kad je doživio prometnu nesreću na Uskrs prošle godine bio za upravljačem službenog vozila županije. “Dakle ne bih rekao da je iznenađenje, jedino je pitanje zašto je to toliko dugo trajalo, a trajalo je 11 i pol mjeseci”, kaže Hedl.

Drago Hedl komentorao je izjavu ministra Maria Banožića, šefa županijskog HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije. Županijski odbor HDZ-a Vukovarsko srijemske županije je priopćio kako poštuju presumpciju nevinosti, ali da će pokrenuti stegovni postupak. Potvrdio je to i ministar Banožić. “Časni sud odlučio je staviti članstvo župana u mirovanje i u tom statusu će ostati dok se ne završi postupak s pravosudnim tijelima”, rekao je ministar između ostalog.

Ministar je na pitanje hoće li pozvati Dekanića na ostavku, odgovorio da ga se može smijeniti samo zakonski ili ako to bude njegova osobna odluka. “Bilo kakvo spinanje oporbe jasno pokazuje da jasno žele obmanuti građane Vukovarsko-srijemske županije. Ne postoji tijelo koje može nekoga natjerati na ostavku”, poručio je Banožić.

Hedl kaže da je ovo vrlo neugodna situacija za HDZ koji sad pokušava umanjiti štetu, ali se držati i onoga što je rekao Mario Kapulica, da HDZ strogo poštuje presumpciju nevinosti, pa se ne želi zalijetati i svog člana izbaciti iz stranke. “Uhićenjem Dekanića napravljena je velika šteta i veliki problem HDZ-u s obzirom na to da je župan Dekanić 11 mjeseci sustavno, tvrdoglavo i uporno govorio kako on tog spornog dana nije vozio taj automobil već je to činio njegov rođak Krešimir Bićanić“, smatra Hedl.

“Na neki način, u tu priču, je uvukao premijera Andreja Plenkovića koji ga je prošle godine u kolovozu snažno branio rekavši da to nije bio nekakav problem jer se radi o prekršaju u kojem je napravljeno nešto materijalne štete. Također, branio ga je i ministar Davor Božinović kada je govorio kako nema problema što je istraga otkrila, što nije, u što je teško vjerovati”, podsjeća i Hedl i dodaje da je pitanje zašto je baš danas bilo uhićenje.

Na pitanje je li razlog možda i datum proglašenja izbora, s obzirom na to da ako prođu dvije godine od proglašenja izbora se ne ide na nove izbore nakon eventualne ostavke župana Dekanića, a za dva mjeseca je ta točka prijeloma?

Hedl kaže ako Dekanić ne podnese sad ostavku, on će ostati župan i neće doći do prijevremenih izbora. “Isto tako neće doći do toga, ako on podnese ostavku, u tom slučaju će ga zamjeniti njegov zamjenik, ali, a to mi kažu ljudi bliski županu, Dekanić je uporan u tome da on ne podnese ostavku”, kaže Hedl i dodaje da se lako promjeni mišljenje u pritvoru kad je čovjek sam u četiri zida.

“Vidit ćemo što će biti”, kaže Hedl i podsjeća kako u svakom slučaju Dekanić se ima na koga ugledati: “Bivši župan Podravsko-slavonski Alojz Tomašević koji je optužen za obiteljsko nasilje nastavio obnašati svoju funkciju, bez obzira na to što je bio isključen iz HDZ-a i bez obzira što bi svako noramlan u toj situaciji podnio ostavku, on je ostao župan do posljednjeg dana. A to bi mogao napraviti i Dekanić.”

“Ministarska šuma” postaje ponovno aktualna

Hedl je komentirao i “ministarsku šumu” koja ponovno postaje aktualna s obzirom. “Normalno je da je Dekanić vezan za ministarsku šumu, jer je i radio u Hrvatskim šumama i tada je kao šef tamošnje podružnice Hrvatskih šuma u Vukovarsko srijemskoj županiji skrivio prometnu nesreću, međutim taj put nije bio kriv, ali zanimljivo je da je tad udario u kombi u kojem su se prevozile časne sestre iz Đakova”, kaže Hedl. Dodaje da je Dekanić snažno napadao Josipa Dabru jer mu je on bio glavni protukandidat na lokalnim izborima i s obzirom da je Dabro otkrio neke stvari o kojima nije mogao govoriti kad je bio član HDZ-a.

“Dabro je bio Vukovarsko srijemski dožupan, ali kad je izašao iz stranke, kako to obično biva, otkrio je neke karte koje do tada nisu bile javne, pa se tad saznalo o ministarskoj šumi, mjestu u kojem se kadrovira u kojem se dogovaraju potezi i iz koje siva eminencija Vukovarsko srijemske županije, Tomislav Čuljak, vuče glavne konce”, rekao je Hedl.

Komentirao je sukob između Osječkog i Vukovarskog HDZ-a te koliki je problem uhićenje Damira Dekanića samom ministru Mariu Banožiću.

“Sigurno je da je to veliki problem i Banožiću jer je on šef lokalne HDZ-ovog odbora i sigurno je da mu nije svejedno da se u njegovom dvorištu dogodi takva situacija. Međutim, bio je upozoren sa više strana, pa i od Ivana Anušića, osječko baranjskog župana, da bi bilo dobro da bolje vodi pozornost na to kakvo je stanje u u njegovoj podružnici HDZ-a. No, i dalje se nastavljalo pokrivati Dekanića”, kaže Hedl i dodaje: “Ono što je meni najčudnije je to da kod nas ne postoji minimalna politička kulture. Kad se dogodi to što se dogodilo Dekaniću, a može se dogoditi bilo kome, naprosto se makne sa pozicije župana, prizna pogrešku i ispriča se javnosti”.

Hedl kaže kako je Dekanić zbog toga što je govorio i radio u proteklih 11 mjeseci, u problem povukao još pet osoba koje će imati velike probleme.

“Troje policajaca koji su sudjelovali u prikrivanju činjenica, rođaka Krešimira Bićanića i osoba koja je vlasnica kuće u koju je uletio Dekanićev automobil, probio ogradu i zabio se u parkirano vozilo kojoj je od prvog dana ponuđeno da će župan sve platiti ako bude šutjela i ne bude zvala policiju”, kaže Hedl.

Problemi na osječkom Županijskom sudu

Hedl je govorio i o temi Osječkog Županijskog suda. Podsjetio je na događaj od prije 10 godina, da Ustavni sud potvrdi da su supruzi donedavno moćnog suca Ante Kvesića, bila uskraćena temeljna ljudska prava, pravo na slobodu i pravo na pošteno suđenje.

“Ustavni sud je u veljači ove godine donio tu odluku da je supruzi suca pogaženo ljudsko pravo, a njen suprug je još sudac na Županijskom sudu u Osijeku, on dakle nije razriješen sudačke dužnosti, on i dalje predstavlja taj sud, iako ne može raditi aktivno kao sudac. Meni je zanimljivo da dvojici sudaca, koji su bili uhićeni istovremeno kao i sudac Kvesić, sucu Vekiću i sucu Krušlinu, protiv njih dvojice je pokrenut stegovni postupak, a protiv suca Kvesića, predsjednik osječkog Županijskog suda Vrban nije pokrenuo stegovni postupak. Pitanje je zašto?”, pita se Hedl i podsjeća da je predsjednik suda Vrban tada obrazlagaoda protiv Kvesića nije bilo dokaza za pokretanje stegovnog postupka, ali da dokaza nije bilo ni protiv sudaca koji su suspendirani, Vekića i Krušlina.

“Dakle sramota je za osječki Županijski sud da je u njihovim redovima i dalje formalno sudac Kvesić koji je dvaput napravio groznu stvar. Uhićenje, potom i psihijatrijsko vještačenje uz najgore kršenje ljudskih prava i oduzimanje elementarnih sloboda”, rekao je Hedl i objasnio da je supruga suca Kvesića uhićena zbog banalne obiteljske razmirice u kojoj je navodno pljusnula svoga sina u prisutnosti brata suca Kvesića.

“Obitelj je zvala policiju, gospođa Kvesić je uhićena pod sumnjom za obiteljsko nasilje. Istovremeno, prekršajna sutkinja koja je u međuvremenu razgovarala sa sucem Kvesićem, što je jako neobično, donijela je odluku da se gospođa Kvesić smjesti na odjel psihijatrije prisilno. Ona je odvezena na KBC Osijek, morala se skinuti pred dvojicom policajaca koji su je brutalno gurnuli u krevet i vezali. nekoliko dana je bila u KBC-u Osijek, a zatim je odvezena na Vrapče gdje je obavljeno vještačenje u kojem se kaže da nema nikavih razloga da se žena drži na psihijatriji. Nakon toga je puštena i normalno živi u Osijeku kao što je živjela i prije”, rekao je Hedl.

Dodaje da to nije jedini slučaj s osječkim sudom, te da ima puno neispričanih priča.

