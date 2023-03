Podijeli :

HDZ-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol razgovarao je s novinarkom N1 Ninom Kljenak u Strasbourgu.

Komentirao je uhićenje vukovarsko-srijemskog župana povezano s prometnom nesrećom kod Cerne: “Nemam što tu puno komentirati. Tijela kaznenog progona trebaju odraditi svoj posao. Očito imaju informacije da je došlo do počinjenja kaznenog djela, ali to se sve treba utvrditi u postupku. Ukoliko se pokaže da je dao lažni iskaz, onda to znači kaznenu presudu i one sankcije koje su definirane kaznenim zakonom. Mislim da se tu nema što posebno komentirati. Ono što je bitno je da ovo opet pokazuje da su tijela kaznenog progona u Hrvatskoj neovisna, da nema političkog utjecaja na njih i da nema nedodirljivih”.

Na pitanje o tome koliku ovo političku štetu nosi HDZ-u, kaže: “Naravno da nije ugodno kad se taka nekakva situacija dogodi, ali nažalost nije to niti prvi put. Ono što je najvažnije je da je odgovornost individualna, tako da ne očekujem neku političku štetu”.

Komentirao je i činjenicu da brojni pojedinci koji su optuženi za kaznena djela imaju HDZ-ovu stranačku iskaznicu: “Treba prvo pričekati pravosudnu presudu. Mnogi su bili optuženi pa su na kraju oslobođeni. Meni osobno nije drago vidjeti takve situacije, niti su dobre za stranku, ali to pokazuje da se HDZ ne miješa u slučajeve. HDZ dopušta da, odnosno, HDZ je napravio takav okvir, gdje pravosudna tijela mogu biti neovisna”.

Objasnio je i zašto su HDZ-ovci tako često optuženi za kaznena djela: “U tom smislu, naravno da će biti situacija, kada je stranka tako dugo na vlasti, dakle više od 20 godina od samostalnosti Hrvatske, kad ste na vlasti u 15 od 20 županija, veća je mogućnost da se osobe na dužnosničkim pozicijama nađu u situaciji da mogu počiniti kaznena djela. Naravno svako djelo treba osuditi, ali odgovornost treba individualizirati”.

Što se tiče plenarne sjednice ističe: “Uvijek je fokus na Ukrajini i tako će ostati u duljem razdoblju. Ne očekujem da će se rat brzo završiti. Rusija je spremna na rat iscrpljivanja, a činjenica je da je Rusija samodostatna i ima sve potrebne resurse. EU je puno pomogla Ukrajini s više od 67 milijardi eura. Teško da bi Ukrajina opstala bez zapadne pomoći”.

Govorio je i o paketu mjera koje je predstavio Plenković: “Kada imate ovakav eksterni šok, morate reagirati na no što se dogodilo. U tom smislu, Hrvatska je jedna od zemalja koja ima najsveobuhvatnije mjere. Više od 1,7 milijardi eura. Ograničili smo cijene energenata, pogotovo struje. Jedna smo od zemalja u Europi s najnižim cijenama struje. Posebno se žele zaštititi najugroženije društvene skupine. HDZ-ova vlada je bila dalekovidna pa je prije pet godina pokrenula inicijativu izgradnje LNG terminala. Tragikomično mi je da oni koji su opstruirali cijeli postupak, uglavnom SDP-ovci, danas pokušavaju soliti pamet o tome kako treba biti pripremljen na krize. Da smo njih slušali bili bismo u goroj situaciji. Što se tiče opskrbe energentima, Hrvatska je jedna od država koja je u boljem položaju od prosjeka EU-a. Dapače, upravo zahvaljujući LNG-u mi smo postali energetsko čvorište ovog dijela Europe. Naša geopolitička važnost je tako narasla”.

Kad je riječ o inicijativama oporbe, Sokol ističe: “Pa nema baš puno toga jer se oni bave tom fiksacijom rušenja HDZ-a. Vidimo da oporba pokušava stvoriti narodnu frontu gdje će se svi urotiti protiv HDZ-a. To je osuđeno na propast”.

