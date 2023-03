Podijeli :

Održana je zatvorena sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora. Šef SOA-e Daniel Markić nakon sjednice je stao pred novinare i odgovarao na pitanja.

Markić kaže kako je njegovo izvješće prošlo, a više detalja o svemu će doći od šefa Odbora.

Prezentirao je, kaže, rad za prošlu godinu. “Najveći događaj prošle godine bila je brutalna ruska agresija na Ukrajinu, to je dio našeg izvješća, kao i njene posljedice za Hrvatsku, izravne i neizravne”, kaže.

“Obje strane, Zapad i Rusija, ne žele izravni sukob, a nadamo se da i neće, razvoj situacije je nepredvidiv”, govori šef SOA-e. Komunicira se o potezima Vladimira Putina, i od prije samog napada, i otada se dijele svi podaci unutar EU-a i NATO-a. “Najbitnija stvar je hrabrost ukrajinskih vojnika, najvažnija stvar je jedinstvo Zapada, na tome se mora raditi”, kaže.

Vojnu pomoć koja stiže Ukrajini nije htio komentirati jer je to u nadležnosti Ministarstva, ali i jer nije siguran da je dobro to komunicirati prema van.

Politički pritisci

Markić nije htio komentirati ni političku situaciju, s naglaskom na sukob predsjednika Republike i Vlade, rekao je tek da je njegova primarna zadaća da Služba bude funkcionalna i da čini sve da to bude tako. Političkih pritisaka prema SOA-i, prema njegovim riječima, nema.

Što se tiče slučaja Zambija, Markić kaže kako su uključena četiri ministarstva te da je i SOA na početku sudjelovala, ali nije bilo potrebe da se uključuje u to. “Ne bih rekao da nitko ništa ne zna, ali dopustite da te četiri institucije skupe sva potrebna saznanja pa će vam reći što treba. Ne bih komentirao da ne bih ja slučajno utjecao na ovaj slučaj, ne bih komentirao”, kaže na pitanja o ovom slučaju. Dodaje i kako vjeruje da će nadležne institucije napraviti najbolje što mogu.

Na pitanja o uhićenju župana Dekanića, Markić kaže kako se to vjerojatno dogodilo dok je on bio na Odboru te kako to vjerojatno znači da institucije rade bez pritiska.

Sigurnosne ugroze

Govoreći o ključnim sigurnosnim ugrozama u Hrvatskoj, Markić kaže kako su među njima terorizam, ekstremizam i organizirani kriminal, ali da na Hrvatsku ozbiljno utječe pitanje regionalne nestabilnosti i da su na to “dosta koncentrirani”. Na pitanja o ruskom utjecaju i ima li ga u Hrvatskoj, kaže da se “može pretpostaviti da da” ako se uzmu u obzir sankcije.

“Od ljeta na ovamo se čak poboljšalo. Imamo tendenciju biti najviše zabrinuti, ali vidimo procese, ponajviše u BiH i određene reakcije srpskog vrha koji pokušava raditi na zatopljenju odnosa. Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati”, kaže na pitanje o stanju u regiji.

“Svi smo svjedoci, posebno nakon perioda covida, ne samo u Hrvatskoj, nego svugdje je došlo do porasta ekstremizma. Moramo biti oprezni, širi se govor mržnje, teško je razlučiti gdje je granica između govora mržnje na internetu i onoga što je netko spreman učinti u stvarnom životu”, govori.

Što se tiče najava premijera da će mijenjati zakon kako bi se spriječilo curenje informacija iz istraga kaže kako to treba bolje urediti. “Možemo svi pretpostaviti tko je AP“, kaže na pitanja novinara, ali izbjegao je dati konkretan odgovor rekavši da je bitno da se država bori protiv korupcije i organiziranog kriminala. “SOA, MUP, USKOK, PNUSKOK, EPPO, svi smo dio jednog…”, govori.

Svoja mišljenja, kaže, jednako govori predsjedniku Vlade i predsjedniku Republike. “Moje je da se pobrinem da Služba radi svoj posao kako treba, bez obzira na te nesuglasice”, kaže Markić dodajući da nema način da uvjerava novinare kako svoj posao radi kako treba, ali da svoj radi prezentira saborskom Odboru koji onda daje svoj sud.

“Ja kao hrvatski ravnatelj ne bih nikada komentirao hrvatsku političku situaciju u inozemstvu. Pitaju, pitate i vi”, kaže.

“Moram napomenuti, kad vidim generala Sačića… Pričali smo o ratnim zločinima i svemu, to uvijek ostaje važna zadaća za SOA-u”, govori i dodaje kako želi vidjeti pomak jer postoji “deklarativno zatopljenje”, ali “zna se kako će nastupiti pravo zatopljenje”. “To je informacijama o tome gdje su naši nestali, a netko to zna. Treba uložiti puno više truda”, kaže Markić.

