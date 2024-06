Težak udes u Slavoniji: Četvero ozlijeđenih u sudaru Hitne pomoći i automobila

Podijeli :

Ilustracija/Srecko Niketic/PIXSELL

Ekipa Hitne pomoći, te pacijent ozlijeđeni su u prometnoj nesreći što se u nedjelju oko 11 sati dogodila u Ulici kralja Tomislava u Suhopolju.

Kako je potvrdila PU virovitičko-podravska, do udesa je došlo kada je vozač osobnog vozila skretao u lijevo, no pri tome nije provjerio može li to sigurno učiniti. Zato je na lijevu stranu njegovog vozila naletio kombi Hitne pomoći koji je pretjecao ostala vozila uz uključene svjetlosne signale.

Vozila sletjela s kolnika

Zbog nesreća se stvorile kilometarske kolone na A3

Od siline udara osobni automobil sletio je s ceste u putni jarak i udario u metalnu ogradu. I vozilo Hitne pomoći završilo je u putnom jarku.

U ovoj prometnoj nesreći ozlijeđena su oba vozača, kao i pacijent i liječnik iz kola Hitne pomoći. Ozljede su, potvrđeno je iz PU virovitičko-podravske, lakše.

I prije 3 godine isti udes

Zanimljivo je da se prije tri godine na ovom istom mjestu dogodila teška prometna nesreća. Tada su čak dvije osobe poginule, a okolnosti udesa bile su gotovo identične ovima o nedjelje.

“Da bi omogućili prolaz vozilima s pravom prednosti prolaska, odnosno vozilima Hitne pomoći, sanitetskog prijevoza, vatrogasaca, civilne zaštite, policije i dr. kada posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne signale pješaci su se dužni skloniti sa ceste, a vozači drugih vozila propustiti takva vozila i prema potrebi zaustaviti svoje vozilo dok vozila sa pravom prednosti prolaska ne prođu”, upozoravaju iz policije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.