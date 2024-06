Klauški: Ne vozi se samo Bartulica sa sumnjivim likovima. Radi to i glavni državni odvjetnik

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL

Novinari Tomislav Krasnec iz Večernjeg lista i Tomislav Klauški iz 24 sata komentirali su u Točki na tjedan s Milom Moralić Domovinski pokret.

Ponajprije se to odnosi na položaj te stranke u Vladi.

“Vidjeli smo da ti ljudi nemaju ni kadra za ministre, a sad vidimo da je ta stranka bliska i kriminalnom miljenom. Krajnju desnicu oduvijek prati tako nešto, otkad znamo za nju u Hrvatskoj. A to je stranka Ivana Penave, koji se sad svemu čudi. Dobitnik bi trebao biti Andrej Plenković, ali on je uzeo takvu stranku kao koalicijskog partnera, što mu ide na teret”, rekao je Klauški i dodao:

“To su ljudi s kojima vodi vlast, s kojima je potpisao koalicijski sporazum i s kojima nas vodi u bolju budućnost. Ali, dok mu matematika sugerira da bude s njima, bit će s njima. Ipak, imat će podršku medija i javnosti da ih drži pod kontrolom.”

Koja je perspektiva te koalicije?

“Infrastruktura koja je pratila Domovinski pokret nastala je u doba Tomislava Karamarka, dok je vodio HDZ. Ta neka desnica je to stvarala i tako nešto još uvijek živi. Ta medijska infrastruktura je i dotjerala DP da dođe na vlast. Ali, antagonizam Plenković i DP-a nije bio umjetan, on je bio uvjeren da su članovi predsjedništva te stranke imali prste u oružanom napadu na zgradu Vlade. Očito je da ta koalicija nije toliko stabilna. A što se samog Bartulice tiče, pokazuje naivnost koju političar ne bi trebao pokazivati. On vodi nekakve bitke poput političara iz SAD-a, kao borba protiv wokea, rodne ideologije… Ako je spreman sjesti u Ferrari bez da zna tko ga vozi, kako je tek spreman u međunarodnoj politici sjesti s nekime i pustiti da ga izvoza? Gdje to vodi Hrvatsku, koketiranje s mađarskom i srpskom “no woke” zonom. Jao hrvatskom suverenizmu ako ih brane oni koji ne znaju tko im glavu nosi”, istaknuo je Krasnec.

Ne tako davno se pričalo o tome da se i naš glavni državni odvjetnik vozi s optuženicima.

“Imamo puno važnije osobe koje se voze sa sumnjivim osobama. Možemo se mi rugati Bartulici, ali imamo veću opasnost. Takvi ljudi nam zauzimaju važne pozicije u državi pod vodstvom Plenkovića”, objasnio je Klauški.

